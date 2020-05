Escobar-bror hevder iPhonen holdt på å drepe ham – saksøker Apple for ellevill sum

Roberto «El Osito» Escobar Gaviria, narkobaronen Pablo Escobars storebror, er ikke særlig fornøyd med sin smarttelefon om dagen.

73-åringen, som tidligere arbeidet som lillebrorens narkorevisor – i tillegg til å være medeier av narkokartellet i Medellin - anklager Apple for å ha lekket hans bostedsadresse.

I søksmålet, som er gjengitt av amerikanske TMZ, mener Escobar at svakheten hos Apple ligger i appen FaceTime.

Han har nå saksøkt giganten for 2,6 billioner dollar, tilsvarende 25 milliarder norske kroner.

NARKOREVISOR: Roberto Escobar satt fengslet frem til 2004. Foto: Daniel Romero / VWPics / Alamy

Sier han ble lovet den sikreste iPhonen

Colombianeren sier at noen har hacket seg inn på iPhonen hans, til tross for at en Apple-ansatt skal ha forsikret ham om at iPhone X var den sikreste mobilen på markedet da han kjøpte den.

I dokumentene står det at Escobar kjøpte mobilen i april 2018. Et år senere skal han ha mottatt et brev i posten fra en avsender ved navn Diego. I brevet skal det ha stått at han fant Escobars adresse gjennom FaceTime.

Videre står det skrevet at 73-åringen i ettertid har punget ut for å få oppgradert alt av sikkerhetsutstyr i og utenfor hjemmet sitt. Han skal også ha blitt påvirket psykisk og blitt emosjonelt utslitt etter han fikk brevet.

Escobar sier i papirene at han tidligere har blitt forsøkt drept flere ganger, og at han kun kjøpte Apples iPhone X fordi han ble lovet at den var markedets beste – og at ingen kunne hacke den.

TV 2 møtte Roberto Escobar hjemme i Medellin i 2018. Se hele intervjuet her.

Lanserer mobiltelefoner i gull

Narkobaronen skal ha prøvd å finne ut av sårbarheten etter at brevet dumpet ned i postkassen hans. Ifølge TMZ skal han ha funnet ut at iPhonen hans hadde blitt kompromittert på grunn av en svakhet i FaceTime-appen.

Men Escobar stopper ikke ved det enorme søksmålet. Han kjøpte nylig opp domenet «ripapple», som linker til gullbelagte smarttelefoner kalt «Escobar Gold 11 Pro» i begrenset opplag. Det er hans eget selskap Escobar Inc som selger mobiltelefonene, og prisen er 499 amerikanske dollar, tilsvarende 4900 kroner.

Ifølge det amerikanske nettstedet skal dette være Escobars måte å ødelegge for Apple på. Og vinner han søksmålet skal han visstnok dele pengene med kjøperne av den gullbelagte iPhonen, og deretter donere resten.

Ble blind i fengsel

Det er ikke første gang Escobar legger seg ut med giganten Apple. I desember 2019 lanserte Escobar Inc, selskapet som han driver sammen med den svenske forretningsmannen Olof Gustafsson, en foldbar telefon ved navn «the Escobar Fold 1».

– Jeg har sagt til mange at jeg skal utkonkurrere Apple. Og det skal jeg, sa han den gang.

Roberto Escobar rømte sammen med broren Pablo i 1992, men overga seg til myndighetene etter et år på rømmen. Det første året han satt fengslet ble Escobar blind på det ene øyet etter å ha mottatt en brevbombe. I 2004, etter over ti år bak lås og slå, ble han en fri mann.

Den verdenskjente broren Pablo ble 2. desember 1993 skutt og drept da han forsøkte å flykte ut på et hustak under pågripelsen. Da hadde han vært på rømmen i femten måneder.

Apple skal ifølge nettstedet ikke ha kommentert søksmålet.