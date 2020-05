Klubbleder om spillavhengighet i norsk fotball: – Ikke overrasket

Etter at Molde-spiller Vegard Forren (32) sto frem med sin spillavhengighet, uttalte han i et intervju med TV 2 at «det i alle klubber er et miljø for spilling».

Påstanden blir underbygget av en undersøkelse gjort av spillerforeningen NISO i fjor. Der svarer 9,7 prosent av Eliteserie-spillerne at de har blitt kritisert for spillingen eller blitt fortalt at de har et spillproblem.

– Jeg er overhodet ikke overrasket. Gjennom mine ti år i fotballen, har jeg vært i situasjoner der spilleproblemer har vært tema. Det er en viktig problemstilling å ta opp, sier Ranheim-leder Frank Lidahl.

Avviser ukultur

TV 2 har spurt ham og flere andre klubbledere om det finnes en ukultur for gambling i norske fotballgarderober. Det er en beskrivelse ingen kjenner seg igjen i.

– Det er ikke en åpenlys ukultur, i alle fall, for jeg har ikke opplevd det selv. Kortspill uten penger er en vanlig del av en god garderobe, men min opplevelse er at de største problemene har vært på individnivå, sier Lidahl.

Han tror ikke spillavhengighet er et større problem i fotballen enn i samfunnet ellers. Det gjør heller ikke hans kolleger.

– Jeg vet at det har vært ulike miljøer for tipping i norsk fotball, men jeg har ikke opplevd det som et stort problem. De aller fleste har heldigvis kontroll, sier André Nevstad, daglig leder i Mjøndalen.

– Kall meg gjerne naiv og blåøyd, men jeg opplever ikke at det er en del av garderobekulturen i Norge, sier Thomas Berntsen, sportssjef i Sarpsborg 08.

– Trist

Men det er ikke dermed sagt at enkelte spillere har problemer.

– Mest sannsynlig finnes det minst en i hver garderobe i elitefotballen som er spillavhengig. Vi kan i hvert fall gå så langt å si at Vegard Forren slett ikke er alene, sa Per Ivar Staberg til TV 2 tirsdag.

Han er tidligere toppdommer, men jobber nå i Bortekamp – en organisasjon som forebygger spillavhengighet i idretten.

– Det er trist å høre, men jeg vet ikke om noen tilfeller hos oss, sier Berntsen.

– Men det er litt som med homofili i fotballen. Om du hadde spurt meg om noen i garderoben var homofile, så hadde jeg ikke visst om det heller. Det er ikke dermed sagt at ingen er det. Så at jeg ikke vet om noe, trenger ikke å være et sikkerhetstegn, legger han til.

NFF vil undersøke omfanget

Sportslig leder i Stabæk, Torgeir Bjarmann, tror også at det eksisterer mørketall i noe så tabubelagt som spillavhengighet, men:

– Jeg har aldri opplevd det som en ukultur i fotballen. Men det er sikkert et problem her også, slik det er i samfunnet generelt, sier han, og understreker:

NÅ I STABÆK: Torgeir Bjarmann er mest kjent for sin tid i Lillestrøm, men er nå sportslig leder i Stabæk. Foto: Torstein Bøe

– Vi må uansett ta det ekstremt alvorlig. Får vi noen tilfeller som klubb, må vi hjelpe til. Det er en sykdom, men den kan være vanskelig å oppdage før det har gått for langt.

TV 2 har spurt Norges Fotballforbund (NFF) om de har undersøkt hvor stort gamblingproblemet er i norsk fotball, men de har ingen tall som viser omfanget.

– Men vi har over tid vært i en dialog med vår samarbeidspartner Norsk Tipping, og i løpet av juni måned blir det sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget blant spillere og støtteapparat, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik, og legger til:

– Det vi vet med sikkerhet per dags dato er at en rekke mennesker i Norge sliter med spillutfordringer, og vi har ingen grunn til å tro at spillavhengighet er mindre utbredt blant fotballspillere enn i befolkningen for øvrig.

– Skambelagt

Gjennom Idrettens Helsesenter tilbyr NFF behandling av spillproblematikk, men alle som sliter går ikke dit.

– Det forutsetter jo at de som sliter med spillavhengighet erkjenner utfordringene og ønsker hjelp, eller at de som står rundt hjelper vedkommende til å ta imot hjelp. Her er vi kanskje ved noe av problemets kjerne. Det å slite med spillavhengighet er tabubelagt og skambelagt. En større grad av åpenhet kan være det som gjør at flere klarer å søke hjelp tidligere, sier Haavik.

– Hvilke tiltak mener dere kan forebygge pengespillproblemer?

– NFF vil aldri kunne bli eksperter eller behandlere av spillavhengighet, men vi kan bidra til å legge forholdene bedre til rette for større åpenhet og formidling av kunnskap gjennom samarbeid med de som har kompetanse på feltet, sier kommunikasjonssjefen, og understreker at forbundet nå jobber med at samarbeidet med Norsk Tipping også skal omhandle problemer knyttet til pengespill.

Mener klubbene kan gjøre mer

– Bør klubbene gjøre mer for å forebygge spillavhengighet, Bjarmann?

– Det kan vi helt sikkert. Vi har, spesielt her i Stabæk, ansvar for veldig unge gutter, som tjener sine første penger hos oss, så vi bør bevisstgjøre dem på problemet tidlig, sier Bjarmann.

Også Lidahl mener klubbene kan ta større ansvar for å få bukt med eventuelle problemer før de eskalerer.

– Det er lett å svare ja på det spørsmålet, men jeg har ingen fasit på hvordan. Det som er viktig er at det er tette bånd mellom utøvere og ledere, slik at det blir enklere for individet med utfordringer å åpne seg, sier Ranheim-lederen.

Bjarmann i Stabæk ønsker et samarbeid med NISO hjertelig velkommen.

– En idé kunne jo vært at klubbene i samarbeid med NISO lager et program spillere må gjennomføre før de kan signere sine første proffkontrakter. Til slutt er jo dette hver enkelts ansvar, men det er viktig at vi gjør det vi kan for å ta problemet ved roten, sier han.