Norske kvinner: Derfor vil vi gi bort eggene våre til andre

Eggdonasjon har blitt lovlig i Norge. Men hva gjør at kvinner vil gå gjennom et inngrep for å donere bort noe så intimt som sine egne egg? TV 2 har pratet med flere kvinner som forteller hvorfor.

Etter lovendringen som gjør at kvinner i Norge vil kunne donere bort eggene sine, har flere fertilitetsklinikker blitt nedringt med spørsmål.

TV 2 har pratet med flere kvinner i Norge som ønsker å donere egg- og med det genene sine.

En av de er Tine Brusevold (34) fra Trondheim. Hun er mor til tre barn som hun og samboeren fikk gjennom sæddonasjon i Spania. Sæden kom fra en ukjent nordisk mann.

Nå er hun klar for å gi sitt eget egg sånn at andre kan stifte familie.

– Det er forståelig at noen har tanker rundt det å gi fra seg genene sine. Men slik jeg ser det, så har jeg ikke så mye tilknytting til mine gener, og tror at miljøet og der eggene havner, bestemmer hvordan barnet blir. Jeg er ikke med på å lage barna, jeg gir de et hjelpemiddel som gjør at et barn blir til, forklarer Brusevold.

– Vi tenker ikke at vi er med på å lage barna, fortsetter hun.

– Hvorfor vil du gi bort noe så intimt som dine egne egg?

– Jeg vil gi eggene mine fordi jeg vet hva det betyr å få den muligheten. Hadde det ikke vært for at en sæddonor hadde hjulpet oss, hadde ikke bi fått våre tre barn og muligheten til å stifte familie, sier Brusevold.

DONOR: Tine Brusevold vil gi eggene sine bort slik at andre også kan stifte familie. Foto: Heidi Venæs / TV 2

– For meg handler det om at jeg hjelper noen med å skape et liv. Det er kjempestas, sier hun videre.

Slik foregår en eggdonasjon: Kvinnen må være mellom 25 til 35 år og hun må være frisk, både psykisk og fysisk





Først må kvinnen melde seg til en klinikk som utfører eggdonasjon. Deretter vil det bli foretatt et intervju med kvinnen.





Kvinnens familiesituasjon og hennes sykehistorie vil bli kartlagt. Hennes motivasjon for å donere egg skal være basert på at hun ønsker å hjelpe andre





Kvinnen må behandles med hormoner for å modne flere egg. Denne hormonbehandlingen tar vanligvis 10-12 dager. Deretter gjøres en ultralydundersøkelse for å sjekke at behandlingen har fungert.





Etter at kvinnen er godkjent og hormonbehandlingen er ferdig, vil det bli utført et inngrep i kvinnens vagina. Her vil kvinnen få bedøvelse og beroligende, og det vil bli ført inn et redskap som suger ut eggene. Kilde: Liv Bente Romundstad, gynekolog med Spiren fertelitetsklinikk i Trondheim

Ventet fem år

Siden Brusevold fikk sitt første barn for fem år siden, har hun ønsket å gi bort eggene sine.

Inntil nå har loven satt en stopper for det.

– Jeg har ønsket dette i lang tid nå. Jeg tenkte på hvor viktig det var for oss, men så har jeg dessverre ikke fått lov. Da det ble lov, sendte jeg en mail til klinikken min med en gang hvor jeg skrev at jeg ville donere bort egg før jeg ble for gammel, sier Brusevold.

– Viktig for feminismen

«Ingrid» fra Oslo-området definerer seg selv som feminist, og synes lovendringen kom for sent.

Som de andre kvinnene TV 2 har pratet med, vil hun gi bort eggene sine for at andre skal ha muligheten til å skape en familie. I tillegg mener hun det er viktig for kvinnenes muligheter.

«Ingrid» ønsker å være anonym.

– Det finnes mange menn som får barnekull etter barnekull, men så sitter det kvinner i samme posisjon og ikke har muligheten. Jeg ser det som en selvfølge at kvinnene også skal få samme muligheten som menn, sier «Ingrid».

Lillebror fra donor

«Ingrid» har selv en lillebror som kom til verden ved hjelp fra en donor.

– Jeg har noe som kan hjelpe andre, og siden jeg har en lillebror som kom fra eggdonor, vet jeg hvor mye dette kan bety for familier. Selv om moren hans fikk hjelp fra eggdonor, er han like mye sønnen hennes og i vår familie, forteller hun.

– Er du villig til å utføre et inngrep og hormonbehandling for disse grunnene?

– Hvis det er slik at jeg blir slått ut av jobb i flere måneder, så kan jeg ikke gjøre det. Men jeg er villig til både hormonbehandling og inngrep for at familier og kvinner skal få muligheten til å få barn, sier hun.

– Møter barnløse hver dag

Til daglig jobber 29 år gamle Mari Nesland på en fertilitetsklinikk i Porsgrunn. Her er hun sykepleier og hjelper personer som har vanskeligheter med å få barn. Etter lovendringen vil hun selv bidra.

– Det er kanskje litt spesielt med inngrep, hormoner og gi fra seg sine egne egg som blir til et barn laget av mine gener. Men hvis jeg kan være en del av det å hjelpe andre par til å få barn, vil jeg gjøre det, forteller Nesland til TV 2.

Nesland møter par og personer som er ufrivillige barnløse på jobb hver eneste dag. De som går på fertilitetsklinikken har fått beskjeder som om at eggstokkene deres ikke har god nok kapasitet til å få barn.

DONOR: Mari Nesland fra Porsgrunn har via jobben sett personer som jobber hardt for å bli mamma. Med hennes egg kan det skje. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

– Fra jeg var liten så har min store drøm vært å bli mamma. Det har vært en selvfølge for meg at man kan få barn. Men etter å jobbet med personer hvor det ikke er en selvfølge, så skjønner jeg at det ikke gjelder alle og hvis jeg kan bidra til at de skal få oppfylt samme drøm som meg, vil jeg hjelpe til, sier sykepleieren.

Nesland er gift og selv mor til to barn på fire og seks år.

– Jeg har ikke pratet med barna mine om det ennå, de er fortsatt litt for unge til å skjønne alvoret. Det at jeg har barn selv har vært med på avgjørelsen. Jeg vil bidra til at andre kan skape familier, slik at de får den samme gleden jeg får av min familie, forklarer hun.

Kan bli oppsøkt av barn senere

Samtidig som Stortinget vedtok at man kan donere bort egg, ble det også bestemt at barnet kan kreve å vite som er deres genetiske foreldre er når de fyller 15 år.

– Hva tenker du om at det kan komme et barn som er av ditt gen om 15 år?

JOBB: Foto: Bjørn Harry Schønhaug

– Det kan bli spesielt når barna er 15 år og kan oppsøke meg. Da kan det komme barn som ligner på meg, og det kan føles litt rart. Men da vet jeg at jeg har vært med på å skape dette barnet, og en familie, forklarer hun.

– Hvordan forbereder du deg på det som venter?

– Jeg er veldig spent på hormonkuren og hvordan jeg kommer til å respondere på medisinene. Noen reagerer med humørsvingninger, hodepine og kvalme, men dette er jeg forberedt på, sier Nesland.

Eggdonasjon var en flere rekke lover som ble vedtatt tirsdag denne uken. Den historiske lovendringen gjorde det også mulig for enslige å få assistert befruktning.