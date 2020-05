Endring i planene for nye Gossip Girl

Har du gledet deg til den nye oppfølgeren av ungdomsserien, «Gossip Girl»? Da må du dessverre holde ut litt lengre enn ventet.

Premieren for den ti episoder lange oppfølgeren skulle i utgangspunktet komme på skjermene i løpet av året.

Nå må innspillingene derimot utsettes på grunn av korona, ifølge nettstedet Teen Vogue.

HOVEDROLLER: Blake Lively og Leighton Meester hadde to av hovedrollene i serien, her avbildet på premieren av den andre sesongen i 2008. Foto: NTB scanpix.

Utsatt på ubestemt tid

De nye retningslinjene om sosial distansering har gjort det umulig å spille inn som vanlig. Derfor er produksjonen i første omgang utsatt til 2021. Dette kan derimot bli utsatt ytterligere, alt avhengig av hvordan virussituasjonen utvikler seg.

– De hadde ikke begynt produksjonen enda, men var i forstadiet og var klare til å kjøre i gang, sa innholdssjefen på HBO Max, Kevin Reilly til nettstedet Vulture.

Slik blir nye «Gossip Girl»

Det var i fjor sommer at nyheten kom om at HBO skulle produsere en ny versjon av «Gossip Girl». Den populære serien, som hittil består av seks sesonger, handler om velstående ungdommer på Upper East Side i New York. Første episode ble sendt i 2007.

Den nye versjonen vil fortsatt følge i disse fotsporene, men derimot med nye ungdommer som sliter med samtidens problemer.

– Det handler mye om å styre hvordan verden ser ut nå, hvor penger og privilegier kommer fra, og hvordan de skal klare det, forteller manusforfatter Joshua Safran til Vulture.

STJERNER: Ed Westwick, Penn Badgley og Chace Crawford ble store stjerner etter sine roller i Gossip Girl. Her under et arrangement i 2007, etter at første sesong var sluppet. Foto: NTB scanpix.

Han forklarer også at serien kommer til å være mer inkluderende og inneholde en mer variert rollebestning enn tidligere. Det vil også bli mer fokus på historier om LHBTIQ-miljøer.

– Det var ikke mye representasjon i første runde av dette showet. Jeg var den eneste homofile forfatteren i hele perioden jeg var der, tror jeg. Til og med da jeg studerte på privatskole i New York på 90-tallet reflekterte ikke skolen nødvendigvis det som ble vist i Gossip Girl. Så denne gangen er ikke lederne hvite, uttalte Safran.

Samtidig vil noen ting fremdeles være det samme. Den samme stylisten er nemlig ansatt i den nye serien, og Kristen Bell kommer tilbake for å være fortellerstemme.