Mann i 30-årene siktet for terrorfinansiering

Mannen fremstilles i dag for fengsling i Oslo Tingrett.

Fengslingsmøtet vil bli holdt i Oslo tingrett klokken 15.00 onsdag ettermiddag.

Mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad, har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Fremstillingen for varetekt er et ledd i en pågående sak og det er av hensyn til faren for bevisforspillelse. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff til VG.

Terrorfinansiering har en strafferamme på fengsel i inntil 10 år.



Saken oppdateres!