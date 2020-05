Fertilitetsklinikker blir nedringt av kvinner og enslige etter lovendring

Dagen etter at det ble vedtatt at kvinner kan donere bort egg og enslige kan få barn, har klinikker i hele landet fått en massiv økning i henvendelser.

Et flertall på Stortinget vedtok tirsdag endringer i bioteknologiloven, som gjør eggdonasjon og kunstig befruktning av enslige lovlig.

Lovendringen har ført til at henvendelsene fra enslige som ønsker barn og kvinner som vil gi bort egg, har skutt skutt i været.

– Innboksen har vært stappfull med forespørsler siden nyheten kom i går ettermiddag. Det var en eksplosjon i antall henvendelser, sammenlignet med hva vi har hatt før. Enslige ser nå en mulighet for å få barn her i Norge. I tillegg har vi også sett en stor pågang av kvinner som ønsker å gi bort eggene sine til de som trenger det, sier Martin Sørdal, sjef for den private fertilitetsklinikken Medicus.

HJELPENDE: Siden 1997 har Martin Sørdal og klinikkene hans hjulpet enslige med å få barn. Foto: Martin Sørdal

Bedriften til Sørdal har klinikker i Oslo, Stavanger og Trondheim. Vanligvis hjelper de personer med å oppfylle barnedrømmen i utlandet. Nå kan de utføre kunstig befruktning lovlig i Norge.

– Haglet inn meldinger

Det er ikke bare klinikken til Sørdal som har merket pågangen. Hos en av landets største fertilitetsklinikker, Klinikk Hausken, har det rent inn med henvendelser.

– Det har haglet inn meldinger overalt, både på mail, telefon og sosiale medier om personer som vil få barn i Norge, forteller Jon Hausken, daglig leder av Klinikk Hausken til TV 2.

Han anslår at de har fått inn mellom 500-1000 henvendelser fra enslige som ønsker barn de siste ukene.

– Fra de presenterte flertallet for noen uker siden, og det ble vedtatt i går har det minst doblet seg av henvendelser. Det er særlig enslige som nå ser muligheten til å få barn i Norge. Det var en gledens dag for kvinner, som nå slipper å reise til utlandet, utdyper Hausken.

Flere vil gi bort egg

TV 2 har vært i kontakt med flere klinikker som sier at flere kvinner står i kø for å gi bort eggene sine.

Liv Bente Bergem Romundstad, gynekolog og daglig leder ved klinikken Spiren i Trondheim, sier det samme som de andre klinikkene.

– Vi har hatt en stor pågang av enslige. Men det er mange kvinner som vurderer å gi bort fruktbare egg, sier Romundstad til TV 2.

Klinikk Hausken og Klinikk Medicus opplyser til TV 2 at de har flere kvinner som ønsker å gi bort egg så fort det er klart.

Startet dagen etter

Medicus i Trondheim har allerede onsdag startet arbeidet med å kartlegge fertiliteten til kvinner som ønsker å donere bort egg.

Klinikken har nå tatt kontakt med Helsedirektoratet for å forsikre seg om regelverket med lagring av egg.

– Vi startet arbeidet med en gang for å kartlegge hvor fruktbare eggene er. Avhengig av at regelverket er på plass, så vil vi lage en eggbank sånn at de får donert eggene og lagret dem, sier Sørdal.

Ja til tidlig ultralyd

Stortinget vedtok også at det åpnes for tidlig ultralyd til alle før uke 12.

Det kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret, blir et tilbud til alle kvinner i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.

Det ble også åpnet for NIPT-testen. En blodprøve som kan avdekke alvorlig sykdom hos fosteret tillates og tilbys: Stortinget ber regjeringen sørge for at NIPT tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser, uavhengig av kvinnens alder. Stortinget ber regjeringen sørge for at NIPT blir tillatt å utføre i Norge for alle gravide kvinner.