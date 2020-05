Therese Johaug om Bjørgen-comebacket: – Skjønner henne veldig godt

Marit Bjørgen gjør comeback for langløpslaget til Anders og Fredrik Aukland, Team Ragde Eiendom, med Vasaloppet som det store målet.

Therese Johaug gleder seg over comebacket til sin tidligere landslagsvenninne.

– Det er utrolig moro at hun har lyst til å komme tilbake og gå Vasaloppet. Jeg har skjønt på Marit at hun ikke gjør comeback for å vinne, men at hun har lyst til å ha et mål å trene mot. Jeg skjønner henne veldig godt, og det er veldig mye mer motiverende å ha et mål å se frem til, sier Johaug.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad tror imidlertid at Bjørgen er i stand til å vinne Vasaloppet. Om hun tar det på alvor, kommer 40-åringen til å kjempe helt i toppen, tror Skinstad.

Måtte klype seg i armen

Vasaloppet-sjef Eva-Lena Frick oppdaget den smått sensasjonelle og overraskende nyheten da hun skulle sjekke nyhetene på mobiltelefonen tirsdag kveld.

– Det var så man måtte klype seg i armen. Jeg tenkte «hva er det som skjer?». Jeg ble kjempeglad, sier Frick lattermildt til NTB.

– Det betyr mye for oss. Hun kommer til å være en motivasjon for mange andre, og interessen rundt Vasaloppsveckan kommer forhåpentligvis til å bli større. Hun er varmt velkommen, sier Frick.

Johaug blir også en del av det samme laget.

– Jeg gjør ikke dette for pengene, og det er ikke store penger det er snakk om. Jeg har lyst til å utvikle meg, se hva langløpslaget gjør og hva slags økter de har for å bli bedre i staking i lett terreng. Jeg kan lære mye av dem, og ikke minst få inspirasjon til egen trening, sier Therese Johaug.

31-åringen har ingen planer om å stille opp i Vasaloppet neste år.

– For meg er OL og VM førsteprioritet, men om anledningen byr seg, har jeg veldig lyst til å prøve meg på et langløp. Jeg vet ikke hvordan sesongen blir sånn som situasjonen er nå, og jeg har sett på ulike alternativer til andre skirenn jeg kan gå. Da er det greit å knytte seg til et lagløpslag om muligheten byr seg, sier Johaug.

Johaug på inspirasjonsjakt

Hun finner nye måter å hente motivasjon på.

– Jeg kjenner på at jeg har vært ganske lenge i gamet, og man blir lei av å kjøre fem ganger fem minutter i motbakke når du har gjort det i 13 år, så det er moro å finne en litt annen inspirasjon, sier Johaug, og fortsetter:

– Det er ikke snakk om å snu om treningen i det hele tatt, men enkeltøkter i løpet av sommeren betyr i hvert fall mye for meg. Det er sånn jeg har gjort med løpingen. Jeg hevet meg med på baneøkter med broren min, og nå skal jeg springe 10.000 meter på Bislett for litt avveksling for hodet.

Torsdag 11. juni løper Johaug 10.000 meter under Impossible Games. Målet er å klare VM-kravet på 31 minutter og 50 sekunder.