Slik lager du blomsterfoccacia

Her får du oppskriften på en blomsterdekorert foccacia, servert med pesto, skinke og biter av mozarella.

Focaccia:

Oppskriften er tilpasset en liten langpanne/form ca. 20x30 cm eller en rund form ca. 28 cm.

Tips: Deigen kan lages med kaldt vann og 1 ts tørrgjær og heves i 6-8 timer før den kan stekes, dekk bakebollen med plast.

Jeg lager deigen med lunkent vann og hevetid ca. 40-50 minutter.

Dette trenger du:

5 dl lunkent vann

3 ts tørrgjær (eventuelt 1 ts tørrgjær ved kaldheving)

½ dl+2 ss olivenolje

1 ts salt

1 ts honning (kan sløyfes)

Ca. 1,1 l hvetemel, gjerne blandet med grovt mel/fibramel

Slik gjør du:

Løs gjæren opp i lunkent vann. Tørrgjær tilsettes sammen med hvetemelet. Tilsett ½ olje, salt og honning. Elt inn hvetemel til du får en litt klissete deig. Tilsett 2 ss med olje helt mot slutten, elt lett sammen slik at oljen smører seg rundt deigen. Dekk bollen med plastfilm og sett til heving 40-50 minutter. Fordel deigen over i en godt smurt liten langpanne eller rund form, bakepapir kan eventuelt legges i bunnen (gjør det lettere å ta ut den ferdig stekte focacciaen). Smør litt olje på hendene og klapp ut deigen til den dekker formen. La deigen etterheve under plast 30-40 minutter. Mens deigen hever, gjør klar grønnsakene som skal pynte deigen.

Blomstergrønnsaker:

Trekk den seige strengen av sukkerertene. Koke opp lettsaltet vann, legg i sukkerertene, kok opp og skyll raskt i iskaldt vann. Dette for å beholde fargen og sprøheten i sukkerertene. Tørk godt av sukkerertene. Skjær squash i lange stimler og del langsetter slik at de ser ut som stilker. Del tomater i to (rundt midten), skjær spiss paprika i tynne skiver (gjerne de små paprikaene).

Dekorer brødet (se bildet) eller bruk den egen fantasi. Pensle grønnsaksblomstene med olje og stek på nederste i rille i varm stekeovn 180 grader i 40-45 minutter på nederste rille. Steketid er avhengig av tykkelsen på focacciaen, viktig at den er gjennomstekt. Etter halve steketiden legg et ark bakepapir over formen, slik at grønnsaksblomstene ikke blir for mye stekt og mister fargen.

Server med pesto, eventuelt skinke og finrevet parmesan eller biter av mozzarella.

Oppskrift pesto:

2 ss pinjekjerner (stekt lett i panne)

1 stor potte basilikum

Ca. 1 ½ dl olivenolje

Ca. 50 g revet parmesanost

1-2 ts saft fra sitron

Rist/stek pinjekjerne i en stekepanne til de er gylne uten å bli brune. Legg basilikumbladene, pinjekjerner og hvitløk i en hurtigmikser og kjør til en grov blanding. Spe med olje i en tynn stråle. Tilsett revet ost helt til slutt. Smak til med saft fra sitron ev litt salt.

Tips: Pesto kan oppbevares i kjøleskapet i et tett glass 3-4 dager, men best nylaget.