Finalen vi aldri glemmer

I det avgjørelsen falt i DNB Arena satt nesten 150 000 seere foran TV-skjermen. 118 000 fulgte kampen i snitt. Det er seer-rekorden for ishockey på TV 2s kanaler. Og det var nok ikke tilfeldig. For i finaleserien mellom storlagene Stavanger Oilers og Storhamar, oppstod det flere episoder både på og utenfor isen som gjorde at finaleserien fikk mye oppmerksomhet i norske medier.



En av de mest omdiskuterte situasjonene var da Oilers-spiller Josh Soares viste en «kutte strupen»-gest mot Storhamar-benken.



TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad Johansen husker godt episoden fra kamp 3 i finaleserien.



– Han skulle ta han. Den er grei den. Ikke overraskende heller at det kom fra Soares. Han var en gris. Men han var god, sier Follestad.



Finaleserien gikk altså til sju kamper. En sjelden opplevelse i nyere tid. Og et drømmescenario for alle som elsker norsk hockey.



– Alle håper jo på kamp 7. Med mindre man er spiller og prøver å avgjøre det før det. Kamp 7 er noe helt spesielt. Den pleier å leve litt sitt eget liv. Alt skal endelig avgjøres etter et langt sluttspill, sier TV 2-eksperten.



Og til slutt endte det altså med jubel for siddisene på hjemmebane i DNB Arena. I episoden du nå kan se på TV 2 Sumo får du høydepunkter og reaksjoner fra flere av kampene i finaleserien fra 2015.