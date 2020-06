BMW M2 fikk en kjempemottakelse etter debuten i 2016. Dette er bilen som går litt tilbake til røttene, og er en skikkelig hard core kjøremaskin – akkurat slik BMW skal være.

Vi snakker kompakt bil, stor motor, bakhjulsdrift og naturligvis kjøreegenskaper det lukter svidd av.

M2 er en av de, eller kanskje den aller morsomste, modellen til BMW i dag. Derfor er det ikke annet enn trist at det snart er slutt for bilen, i alle fall på det europeiske markedet.

Miljøkrav...

Det bekrefter talsperson i BMW, Andrea Schwab til Carscoops.

Hun forteller at M2 forsvinner fra det europeiske markedet allerede i slutten av 2020, men at bilen fortsatt skal være tilgjengelig i en del andre land – slik som USA. Dette er et av de viktigste markedene for modellen.

Grunnen til at M2 forsvinner i vår del av verden, handler om de nye og strenge utslippskravene EU innfører. Dette omhandler helt konkret at modellene til en bilprodusent ikke får slippe ut mer enn 95 gram CO2 i snitt per kilometer.

Det er dette som også tvinger frem den kraftige elektrifiseringen vi ser hos mange bilprodusenter. Samtidig må enkelte modeller kuttes, for å møte de nye utslippskravene.

Nå er det altså BMW M2 som ikke lenger blir tilgjengelig i Europa.

EU-krav gjør at BMW M2 ikke lenger får "leve" i Europa.

Nye miljøkrav kan bety slutten for toppmodellen

Populær i Norge

I Norge har BMW M2 solgt relativt godt siden introduksjonen i 2016. Så langt er det utlevert 160 biler, noe som betyr at M2 er den mest populære M-modellen her hjemme de siste årene.

I år skal det leveres en håndfull M2 CS (Club Sport) til norske kunder, før det altså er slutt.

– BMW M2 har en stor fanbase verden over. Mange av kundene bruker bilene aktivt til banekjøring, noe som bekrefter at M2 har truffet en nerve når det gjelder kjøreglede. Det fortalte Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, under lanseringen av M2 CS sent i fjor.

Klassisk BMW på innsiden. Dette er attpåtil versjonen med manuell girkasse.

BMW er ikke alene: Nå forsvinner også Ford Focus RS

Fremtidig klassiker

Nye M2 CS bygger videre på BMW M2 Competition som ble lansert i 2018.

Under panseret sitter en twin-turbo rekkesekser som yter 450 hk, 40 hk mer enn i M2 Competition, og med et dreiemoment på 550 Nm. Kreftene leveres til bakhjulene og bilen er skodd med Michelin Cup-dekk.

Med M DCT 7-trinns automatkasse går sprinten fra 0-100 km/t unna på raske 4 sekunder. For de som vil involveres maksimalt i kjøringen, leveres BMW M2 CS også med en 6-trinns manuell girkasse. Da gjøres samme øvelse unna på 4,2 sekunder. Med «M Driver’s package» nås toppfarten ved 280 km/t.

– Vi tror nye BMW M2 CS er en fremtidig klassiker som vil finne sin plass i historien sammen med storheter som BMW 1-serie M Coupé, BMW E30 M3 og BMW 2002 Turbo. Vi vil få en håndfull biler til Norge fra den begrensede produksjonen av BMW M2 CS, har Marius Tegneby tidligere uttalt.

Mercedes-AMG skroter V8-eren: – Trist!

I 2018 fikk M2 en ny motor, den samme som i daværene M3 og M4. Dette er M2 CS hvor 3-literen yter hele 450 hk.

BMW på sitt beste

Broom testet BMW M2 Competition i fjor sommer, og kan så absolutt bekrefte at dette er en bil det står respekt av.

Dette er noe av det vi påpekte i testen:

Det som gjør M2 til en særdeles potent og morsom bil, er også den fantastiske styrefølelsen. Den er presis, skarp og godt vektet. Bilen styrer akkurat dit du vil, og du har hele tiden god kontakt med underlaget.

Her snakker vi kjøremaskin av rang! Måten bilen angriper svingene på, med herlig presisjon, er deilig å kjenne på.

Samtidig som bilen oppleves leken og småfrekk, spesielt hvis du aktiverer MDM-knappen, er den likevel forutsigbar under press. Akkurat det er ikke alltid like enkelt å få til, men M2 Competition klarer det.

Les hele testen her:

Lamborghini er ikke like hardt påvirket av EU-krav. De har nylig lansert denne toppmodellen: