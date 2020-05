Ble sparket etter denne videoen tok av på sosiale medier

Hendelsen som fant sted i Central Park mandag morgen har fått millioner av amerikanere til å reagere.

I en video tatt av Christian Cooper ser man hvordan den hvite kvinnen Amy Cooper (de to er ikke i slekt, red. anmd.) ringer politiet.

I telefonsamtalen lyver hun om å være i livsfare.

Christian Cooper er aktiv fugletitter og var i Ramle-området i Central Park for å se på fugler. Det er båndtvang i denne delen av parken, og da han så en kvinne som ikke hadde hunden i bånd tok han kontakt med henne.

Begge parter bekrefter til CNN at uenighetene startet fordi Amy ikke hadde hunden i bånd. Deretter eskalerte situasjonen raskt.

– Han truer meg

Amy nektet å ta hunden i bånd og de to startet å diskutere. Amy hevder at Christian ropte til henne og at hun ble redd. Christian på sin side sier at han bare prøvde å forklare kvinnen at hun måtte ta hunden i bånd.

Etter hvert begynner Amy å true med at hun skal ringe politiet. Christian tar opp telefonen og filmer det som skjer.

– Jeg skal ta bilde av deg og ringe politiet. Jeg skal fortelle dem at det er en afroamerikansk mann som truer med å drepe meg, hører man kvinnen si i videoen.

Christian delte videoen på sin Facebook, og den ble på kort tid delt tusenvis av ganger.

– Jeg er ikke rasist

Hendelsen i Central Park er kun et av flere eksempler på at hvite amerikanere varsler politiet når afroamerikanere gjør dagligdagse aktiviteter.

ANGRER: Amy sier at hun angrer på at hun ringte politiet. Foto: Christian Cooper

Tidligere har politiet blant annet blitt tilkalt når en afroamerikansk tenåring solgte lemonade på gaten, når en mann ventet på noen venner på Starbucks og når en vennegjeng grillet i parken, skriver CNN.

De siste dagene har det også vært mye debatt etter at den afroamerikanske mannen George Floyd (46) døde etter å ha blitt holdt nede av politiet.

– Vi lever dessverre i en tid der mørkhudede menn blir sett på som en trussel. Denne kvinnen trodde at hun kunne utnytte det, sier Christian Cooper til CNN.

Kvinnen mener derimot ikke at hun reagerte som hun gjorde på grunn av Christians etnisitet.

– Jeg tror bare jeg ble redd. Jeg var alene i parken og visste ikke hva som skjedde, sier Amy Cooper.

Nå ber hun Christian om unnskyldning og angrer på måten hun oppførte seg.

– Jeg er ikke rasist. Jeg mente aldri å såre han eller noen i det afroamerikanske samfunnet, sier kvinnen til CNN.

Mistet jobben

På Twitter har videoen tatt av og mange kritiserer kvinnen for å være rasist og lyve til politiet. Som følge av dette har kvinnen blitt sparket fra jobben i investorfirmaet Franklin Templeton.

– Etter en intern granskning av det som skjedde i Central Park på mandag har vi bestemt oss for å si opp kvinnen. Vi tolererer ikke noen form for rasisme i Franklin Templeton, skriver firmaet på Twitter.

Amy Cooper forteller CNN at hun føler at livet hennes er ødelagt på grunn av videoen og all oppmerksomheten det har fått.