Flytter til Sverige: – Håper situasjonen har forbedret seg

Influenser Martine Halvorsen er for tiden aktuell med sin podkast «Sykt ærlig», der hun den siste tiden har snakket med realitykjendiser om alt fra narkogjeld til det å være et forbilde.

Nå skal hun ta med seg jobben til Sverige, for i den siste uka i juli skal hun etter planen flytte til Stockholm med samboeren Christian Kåsastul.

Kåsastul har signert med den svenske ishockeyklubben AIK Stockholm og paret skal derfor flytte over landegrensen før sesongstart.

– Jeg håper ikke at det blir slik at Christian kan flytte ned, men at jeg ikke kan det, sier Halvorsen som krysser fingrene for at alt går etter planen.

Mildere smitteverntiltak

Norske medier har lenge rapportert om Sveriges håndtering av korona-utbruddet, og at de ikke har valgt å stenge ned blant annet skoler og butikker for å begrense smitten.

Halvorsen og Kåsastul har snakket mye sammen om situasjonen i Sverige og skulle allerede vært i Sverige to ganger. Det har de ikke hatt mulighet til på grunn av korona.

– Man vet jo ikke helt hvordan det er i Sverige annet enn hva man leser og hører, sier Halvorsen og legger til;

– Jeg håper at det er greit og lov at vi reiser, og at situasjonen har forbedret seg betraktelig.

Hun tror at både norske og svenske myndigheter ønsker å håndtere koronautbruddet på best mulig måte.

Kjæresten Kåsastul tror det kommer til å bli litt annerledes å komme til Sverige og kjenne på en vanlig hverdag ettersom de ikke har hatt samme «lock down» som Norge.

– Nå har jo vi levd så lenge med at vi ikke kan gjøre ting. Men det er jo egentlig normalt, så jeg tror man blir fort vant til det igjen, forklarer Kåsastul.

FLYTTER: Kjæresteparet Martine Halvorsen og Christian Kåsastul flytter til Sverige i juli dersom alt går etter planen. Foto: Fredrik Hagen

Selv har han måttet trene ute og finne andre løsninger mens hans nye lagkamerater i AIK Stockholm har trent til sesongstart på treningssentre og ute på isen.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å klare å holde følge, så tror ikke det blir så stor forskjell, smiler han.

Redd for å bli smittet

Sesongstart for ishockey i Sverige er i september, og Halvorsen mener hun kommer til å ta med seg noen av smittevernstiltakene Norge har innført.

– Kanskje svenskene synes vi er skikkelig idioter som vasker hender, går unna hverandre og passer på, smiler 22-åringen.

Halvorsen tenker mer på andre rundt seg enn seg selv når det gjelder faren for å bli smittet.

– Jeg er redd for å bli smittet. Ikke personlig, men jeg er redd for at jeg smitter noen som ikke er like rusta som meg. Så jeg synes alle skal være litt redd for å bli smittet, forklarer influenseren.

Til tross for koronasituasjonen ser de likevel frem til å få gjennomført flyttingen.

– Jeg er ganske spent, men jeg gleder meg egentlig bare mest sier Halvorsen.

– Ja, det gjør jeg og! slenger Kåsastul inn.

Far: – Kommer til å bli kjempebra

Trond Halvorsen, pappa til Martine Halvorsen, er ikke bekymret for at datteren hans skal flytte til Sverige i denne spesielle tiden.

– Jeg tror vel kanskje Norge har gjort det mer riktig så lang, men nå er vi vel klare for at Norge skal begynne å fungere igjen. Og Norge og Sverige er vel så like at det er jeg sikker på at går bra med de forholdsreglene de tar, sier han.

FAR OG DATTER: Trond Halvorsen og datteren Martine Halvorsen snakker ofte sammen på telefonen for å holde kontakten. Foto: Mariann Habbestad

Pappa Halvorsen mener det går rette veien i Sverige også og håper at flere åpner opp slik at de nordiske landene kan fungere sammen etterhvert.

Han har tro på at det skal gå bra med flytting og er glad på deres vegne.

– Christian er klar til å spille i Sverige og Martine trives der. Så det kommer til å bli kjempebra, sier han.

Halvorsen synes datteren har funnet seg et fint sted i Stockholm og tenker ikke noe særlig over at hun skal flytte til et annet land.

– Hver dag tilbringer vi noen timer sammen på telefonen, så det hadde ikke utgjort noen forskjell om hun hadde vært i Stockholm eller New York, ler han.

Ble slått ned i Sverige

Influenceren og ishockeyspilleren har bodd sammen i Sverige før. En kveld i 2017 dro Halvorsen tidligere hjem etter kjærestens ishockey-kamp fordi hun var sulten.

Da hun var fremme ved leiligheten skulle hun bare kaste noe søppel fra veska si, og ved søppeldunkene satt det en mann.

– «Hei hei!» sa jeg. Det skulle jeg aldri gjort, for han var kjemperuset, sier 22-åringen som ble slått ned utenfor leiligheten sin.

Halvorsen utdyper at han skal ha fortalt i etterkant at han trodde hun var en annen og at han ikke husker hva som har skjedd.

Selv husker hun å ha blitt slått med en albue og fikk synlige merker i ansiktet etter hendelsen som fortsatt sitter godt i.

– Jeg har måttet jobbe mye med meg selv bare for å tørre å være alene hjemme. De to første årene og frem til nå sov jeg ikke en eneste natt alene, sier Halvorsen.

Redselen har vært en utfordring for henne i tiden etter hendelsen, men hun håper at det å flytte tilbake til Sverige vil bidra til å sette lokk på situasjonen.

– Forhåpentligvis gjør dette at jeg klarer å bli helt ferdig, og at jeg skjønner at det ikke hadde noe med meg å gjøre. Men at jeg bare hadde skikkelig uflaks den kvelden.