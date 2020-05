Ina Cecilie (28) fikk føflekkreft – dette var det første symptomet

Koronapandemien har ført til at flere utsetter besøket til fastlegen. Kreftforeningen frykter at dette vil gi utslag på føflekkreftstatistikken. I fjor ble Ina Cecilie Norderhaug rammet av sykdommen.

Over 2.300 nordmenn får hvert år hudkrefttypen melanom, ofte kalt føflekkreft. 284 personer i Norge døde av sykdommen i 2017.

En som har fått kjenne føflekkreft på kroppen er Ina Cecilie Norderhaug på 28 år fra Konsgberg.

Begynte med kløe

I fjor høst merket hun at det begynte å klø på på baksiden av låret.

– Jeg smurte med litt fuktighetskrem og tenkte ikke stort over det, sier hun.

Men kløen ville ikke gi seg.

– Jeg pleier å være mye i hagen om sommeren, og pleier å være ganske flink til å smøre meg hvis jeg skal ut i solen, så føflekkreft var ikke noe jeg tenkte på med det første, sier hun.

Kløen avtok imidlertid ikke, og Norderhaug ble mer og mer forundret over hva det kunne være.

– Jeg stod i dusjen og det klødde fortsatt veldig bak på leggen. Jeg fikk sett nærmere på det og så at det var føflekk som var kilden til kløen, og den så ikke fin ut, sier hun.

Norderhaug sa det førte til at det ringte i noen bjeller hos henne. Hun hadde nemlig hørt om at føflekker som forandrer seg, ikke er et godt tegn.

– Jeg bestemte meg raskt for å få det sjekket. Jeg hadde en dårlig følelse og fikk litt panikk, sier Norderhaug.

Ble fjernet

To dager senere var hun hos legen og hun delte bekymringen. Det ble bestemt at den skulle fjernes.

– Legen sa føflekken ikke var veldig stor, men siden den klødde og så uvanlig ut besluttet legen at den skulle fjernes. Så da ble den fjernet og sendt inn til analyse, sier hun.

Analyse av prøven tok 14 dager, og Norderhaug forteller at ventetiden var tøff.

– Jeg har hatt to nære slektninger som har mistet livet til kreft tidligere, så i perioden jeg gikk og ventet, tenkte jeg mye, sier hun.

– Det var helt forferdelig

Etter en stund kom svarene på prøven.

– Da fikk jeg beskjed om at de mistenkte at det var kreft i den, og at det var sendt en henvisning til Radiumhospitalet. Der skulle jeg inn for operasjon fire uker etter, sier hun.

Norderhaug forteller at også denne perioden var tung.

– Det var helt forferdelig for å være helt ærlig. Jeg var redd for at kreften kunne ha spredd seg videre. Tankene spant rundt sønnen min, som da var under to år, og hva som kunne skje hvis det skulle vise seg å være alvorlig, sier hun.

På Radiumhospitalet fjernet de enda mer, og gikk dypere inn der føflekken hadde vært.

– Legen var veldig beroligende og sa at siden flekken var forholdsvis liten var sannsynligheten for at det var mer kreft også liten, sier hun.

KREFT: Radiumhospitalet er Norges ledende kreftsykehus. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

I etterkant fikk Ina Cecilie beskjed om at hun skal til jevnlig kontroll hos hudlege. Først hver tredje måned i tre år, så hver sjette måned i to år. Fem år med kontroll totalt.

Hun oppfordrer folk til å ta faren med føflekkreft på alvor.

– Hva vil du si til de som kvier seg til å gå å sjekke seg?

– Hopp i det. Det er bedre å bare gjøre det. Du blir så glad for det etterpå, og det er dumt å gå å tenke at man belaster helsevesenet. Det er bedre å vite, og få utelukket at det er noe farlig, sier hun.

Hun legger til at hun oppfordrer folk til å legge inn en egen sjekk, der man undersøker seg selv, barna og partneren for føflekker.

Kreftforeningen bekymret

Kreftforeningen frykter nå at færre nå går til fastlegen for å undersøke mistenkelige hudforandringer.

På grunn av koronapandemien, har flere utsatt besøk til fastlegen.

– Det er fullt forståelig at det har vært mye fokus på korona den siste tiden, men det er viktig å huske at kreft ikke tar pause, heller ikke hudkreft. Vi er bekymret for at koronapandemien vil gjøre utslag på kreftstatistikken siden mange avlyser og utsetter legetimene sine, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen i en pressemelding.

Mange europeiske land har en oppmerksomhetskampanje i mai, før sommeren der sola skinner som sterkest. I Norge er 27. mai Hudkreftdagen.

Stenstadvold Ross understreker at Norge er i verdenstoppen i både hudflekkforekomst og -dødelighet, og minner om at sola kan skinne sterkt i Norge også, selv om de færreste skal på utenlandsferie i år.

– Vi får tilbakemeldinger fra noen som tror at solkrem kun er nødvendig på utenlandsreise. Dette stemmer overhodet ikke. Spesielt i år hvor de fleste av oss skal tilbringe sommeren i Norge, er det fortsatt like viktig at vi unngår å bli solbrent, både ved å begrense tiden i solen og bruke beskyttende klær, hatt og solkrem, sier Katarina Zak Stangeland i Hudlegeforeningen.

Vage symptomer

I tillegg til rådet om solkrem, råder Kreftforeningen folk til å unngå solarium, kle seg tilstrekkelig og begrense tiden i sola for å unngå melanom denne sommeren.

– I en del tilfeller kan symptomene på kreft være ganske vage. Vi har inntrykk av at det er mange som ikke vil belaste fastlegene sine med slike symptomer, noe som er svært uheldig, sier Ross.