Hagen i vitneavhør: Avviser diskusjon om skilsmisse

I et avhør i februar 2019, lenge før han ble drapssiktet, sa Tom Hagen (70) at han og kona gjennom 49 års ekteskap aldri har hatt en seriøs diskusjon om skilsmisse.

Avhøret ble gjennomført nesten seks måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra ekteparets hjem på Fjellhamar.

På det tidspunktet hadde Tom Hagen status som fornærmet i saken.

Deler av vitneavhøret brukte han, som VG skrev tirsdag, til å avfeie ethvert motiv han mente politiet kunne mistenke ham for å ha.

I avhøret går Hagen blant annet inn på konflikter som han og Anne-Elisabeth har hatt, men som ligger mange år tilbake i tid.

Han snakker også om ektepakten fra 1987 og parets økonomiske situasjon. Ektepakten, altså avtalen som avgjør hvem som får hvilke verdier dersom ekteskapet tar slutt, viser at Tom Hagen ville sittet igjen med nesten alle verdiene.

LES OGSÅ: Hadde kameraer i boligen – alarm ble ikke brukt

Samtidig mener enkelte jurister at hun hadde hatt en god sak dersom hun hadde prøvd gyldigheten av ektepakten i retten, fordi verdiene er så skjevt fordelt.

Opptatt av relasjonen

Selv mener Hagen, som ifølge Kapital er god for 1,9 milliarder kroner, at penger åpenbart ikke kan ha vært et motiv, fordi det var han som satt på formuen i ekteskapet.

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica har tidligere sagt at politiet har et klart bilde av hva de mener er Tom Hagens drapsmotiv. Han ønsker imidlertid ikke å si noe om hva de mener motivet dreier seg om.

På spørsmål om hvor sentral relasjonen mellom Anne-Elisabeth og Tom Hagen er for etterforskningen, svarer Hrenovica at den har viktig betydning.

– Det er åpenbart i en sånn sak at relasjonen mellom ektefeller er av viktig betydning. Det er noe som etterforskningen vil belyse nærmere, sa han tidligere denne måneden.

INTERESSERT I RELASJONEN: Påtaleansvarlig i Hagen-saken, politiadvokat Haris Hrenovica. Foto: Ørn Borgen / NTB Scanpix

Selv beskriver Hagen det 49 år lange ekteskapet som alminnelig og godt. Han har også brukt ordene «verdens snilleste» til å beskrive kona.

«Hun hadde ikke gjort det»

I avhøret i februar 2019 fortalte Hagen om konflikter som fant sted for over 25 år siden. I forbindelse med konfliktene ble skilsmisse kanskje nevnt, sier han, men aldri i en seriøs sammenheng.

Han er sikker på at kona ikke ønsket å skille seg fra ham. «Hun hadde ikke gjort det», sier han i avhøret.

Ingen av parets tre barn har heller hørt noe om at Anne-Elisabeth Hagen skal ha ønsket å avslutte ekteskapet, ifølge deres bistandsadvokat Ståle Kihle.

– Det har vært mange fortrolige «mor-datter»-samtaler, men dette har ikke på noen måte vært tema. Barna er sikre på at dersom Anne-Elisabeth hadde ønsket å avslutte ekteskapet, hadde hun i hvert fall tatt opp dette i slike fortrolige samtaler. De mener videre at hun ville tatt opp dette helt åpent, fordi det var og er stor åpenhet også om vanskelige ting i familien.

Feiret hyggelig bryllupsdag

Kihle sier videre at barna har opplevd å vokse opp i et veldig godt hjem.

BISTÅR BARNA: Advokat Ståle Kihle representerer de tre barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– Far har jobbet mye mens mor har vært hjertet i familien. Far har vært svært glad i både dem og henne, selv om han har gitt uttrykk for dette på en annen måte enn mor.

– Far og mor har hatt utfordringer med gode og dårlige dager, som i ethvert langvarig ekteskap, helt til moren forsvant rett etter at de feiret en svært hyggelig 49 års bryllupsdag hos et av barna, sier Kihle.



Tom Hagens forsvarer har ikke ønsket å kommentere denne saken.