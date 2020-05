Grøtta Grav om Hansen: – Håper han tar det på alvor

TV 2 har spurt Gaute Grøtta Grav (41) og flere Farmen-profiler om hva de syns om at Mads Hansen (36) skal ta over som Farmen-programleder.

Grøtta Grav, som ga seg som programleder i februar, håper Farmen blir bra med Hansen bak roret.

– Mads er et originalt valg, og jeg ønsker ham lykke til. For seerne sin del håper jeg han tar programmet og deltakerne på alvor, for Farmen betyr mye for mange i Norge.

Grøtta Grav vant den første sesongen av Farmen i 2001. Dette ble starten på et langt programleder-eventyr, da han tre år senere fikk han jobben som programleder for TV 2s flaggskip.

Denne jobben hadde han i 13 sesonger. Da han ble spurt om hvorfor han sluttet, var en av årsaken at han hadde fått andre tilbud.

– Jeg slutter med Farmen nå, og gleder meg til å jobbe med andre prosjekter fremover, sa han til TV 2 i februar.

PROGRAMLEDER: Gaute Grøtta Grav var programleder i mange år. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Grøtta Grav har også en spennende tid i møte på hjemmefronten, da han og kjæresten Cathrine Montero Moen (29) venter barn.

I videoen øverst i saken, sier Hansen at han ikke er ute etter å kopiere forgjengeren. 36-åringen vil forme programlederrollen etter egen væremåte.

– De som hater det, får la være å se på. Så håper jeg at de fleste fortsetter å se på, for jeg tror og håper at dette blir bra.

Hansen uttrykker også at han skal ta rollen på alvor.

– Jeg har sett utallige timer med Farmen opp gjennom årene, og jeg er veldig stolt og smigret over å få denne muligheten.

– Revolusjonerer konseptet

Tonje Frøystad Garvik (30) vant Farmen i 2018, etter en mye omtalt finale mot Kjetil Nørstebø (30).

– Et spennende valg av programleder! Farmen sitt hovedsegment har i stor grad vært godt voksne mennesker, som gjerne bor i utkanten av de store byene. Ved å dra inn Mads Hansen viser TV2 at de er interessert i å revolusjonere konseptet og dra inn yngre seere. Mads er kontroversiell og er i stor grad kjent og spennende for yngre seere gjennom hans historikk på å utfordre kjente influensere og reality-deltakere på ulike måter.

Hun ønsker Hansen lykke til.

– Jeg kan se for meg at seerne får mye god, ukonvensjonell og ny type underholdning med ham. TV 2 viser en klar, nytenkende og spennende strategi. Jeg tror det blir kult, og vi ønsker Mads Hansen lykke til!

KJÆRESTER: Lene Sleperud og kjæresten Tonje Frøystad Garvik på rød løper før Gullruten. Begge deltok i 2018-sesongen av Farmen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Knakende god jobb

Eunike Hoksrød (41), som var med på Farmen i 2014, skapte overskrifter tidligere i år da hun ble kjæreste Frank Tore Aniksdal (50) etter at begge deltok på Torpet i 2019.

Hun syns det er artig med litt forandringer, og tror Hansen vil utmerke seg på skjermen.

– Jeg tror han kommer til å gjøre en knakende god jobb, jeg. Han er litt småfrekk og sier det han mener. Det var på tide med et bytte, og jeg ønsker Gaute og Chatrine de beste ønsker med baby og tid sammen!