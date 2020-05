Eksen nektet Britney Spears å treffe barna

Krevde at superstjernen måtte sitte to uker i karantene først.

Livet er visst ikke en dans på roser for popstjerna Britney Spears (38).

I 2004 giftet hun seg med danseren Kevin Federline. Etter skilsmissen og hennes påfølgende psykiske sammenbrudd i 2008, fikk eksmannen foreldreretten til barna, Sean Federline (14) og Jayden Federline (13).

Ifølge det amerikanske nettstedet TMZ, reiste Spears til Louisiana, USA, for å besøke familien i slutten av april. Da hun kom hjem igjen skal hun ha ønsket å se sine to sønner. Dette satte eksmannen en stopper for.

Måtte i karantene

Federline skal ha nektet Spears å se sønnene før hun hadde sittet to uker i karantene, på grunn av koronasituasjonen.

«Oops! I Did It Again»-stjernen satte seg dermed i karantene med en gang. I etterkant skal hun ha fått besøk av sønnene, Sean og Jayden, hjemme hos seg selv to ganger, i et par timer av gangen.

KVALITETSTID: Britney Spears sammen med sønnene Sean Preston Federline (14) og Jayden James Federline (13) i Disneyland i fjor høst. Foto: Skjermdump/Instagram.

Etter at amerikanske skoler stengte i midten av mars på grunn av koronaviruset, skal Federline ha undervist guttene hjemme.

Mulig slutt på karrieren

Siden sammenbruddene i 2008 ble det bestemt at Spears far, Jamie Spears, skulle være hennes verge. Det har stjernen i senere tid uttrykt stor misnøye med, og i mars nektet hun å synge mer.

– Britney er bitter over at hennes far får rundt 100 000 kroner i måneden for å ta hånd om økonomien hennes. Hun har forklart at hun ikke er interessert i å jobbe igjen, fordi hun ikke vil vite av vergemålet, uttalte en kilde til nettstedet US Magazine.

Uttalelsene kom etter at hennes yngste sønn, Jayden, uttalte at han trodde moren kunne komme til å legge opp for alltid, under en spørsmålsrunde med fans på Instagram.

– Jeg husker en gang jeg spurte henne og sa «mamma, hva skjedde med musikken din?» og da svarte hun «jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg kommer til å slutte», sa sønnen i spørsmålsrunden.

Uheldig

Popstjernen har hatt flere uhell opp igjennom årene, sist gang for bare en måned siden. Da brant hun ned sitt eget treningsstudio ved et uhell.

– Jeg hadde tent to lys og, ja, den ene tingen førte til den andre, og jeg brente det ned, kommenterte hun på sin egen Instagram-profil og la samtidig til:

– Boom!!! Takket være Gud så gikk alarmen, og hipp hurra, ingen kom til skade. Det kunne ha gått så mye verre, så jeg er takknemlig. PS! Jeg liker uansett best å trene utendørs.