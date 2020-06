God plass både i baksetene og bagasjerommet, smarte løsninger, fleksibelt interiør, store dører kombinert med ryddig design og hyggelige kjøreegenskaper.

Det var kriteriene VWs flerbruksbil ble bygget etter da den kom på markedet første gang i 1995. Bilen ble da også en stor suksess for VW. Dette var tiden for romslige og smarte biler for familien.

Sharan hadde også to søstermodeller, i form av Ford Galaxy og Seat Alhambra. Ford brøt ut av samarbeidet etter én generasjon, og fulgte opp med en helt egenutviklet Galaxy. Men Seat ble med videre, med en ny Alhambra.

Sviktende salg

Men nå, etter 25 år på markedet, setter VW kroken på Sharan-døra. Det samme skjer da for Alhambra. Modellene legges ned. De siste bilene vil være sluttsolgt før året er omme og produksjonen ved fabrikken i Portugal stoppes i løpet av sommeren.

Det er flere grunner til dette. En ting ar at interessen for litt høyreiste flerbruksbiler de siste årene har vært dalende. Her har særlig SUV-ene tatt mye av salget. I denne klassen kan VW og Seat tilby henholdsvis Tiguan Allspace og Tarraco.

En annen og viktig faktor et at de relativt tunge bilene ikke finnes med noen form for elektrifisering, i form av hybrid, eller ladbar hybrid. Det trekker bilfabrikkens CO2-regnskap feil vei og kravene skjerpes ytterligere fra 2021.

På bruktmarkedet vil VW Sharan være å finne en god stund framover.

VW Sharan forsvant fra det norske markedet allerede i fjor. Nå følger resten av verden etter. Siste året her hjemme ble det solgt kun rundt 80 slike biler. Omtrent halvparten gikk til bilutleieselskaper. Det vil si rundt 40 biler til privatpersoner. Med de tallene går det an å forstå at den norske importøren kastet kortene.

Brukt Sharan

Selv om den er borte fra nybilutstillingen, vil den så klart være å finne i bruktbilmarkedet en god stund til, selv om det ikke akkurat flommer over av Sharan der heller.

Du får en eldre VSharan som har gått langt og med et påtagelig omsorgsbehov for 8.000-10.000 kroner. Sharan var ikke verdens beste bil da den var ny. Nesten 25 år og 300.000 kilometer gjør sjelden saken veldig mye bedre.

Vi tror derfor det kan være lurt å gå for en nyere utgave om du er ute etter en praktisk, men billig bil. En EU-godkjent 2005-modell med firehjulsdrift og en kilometerstand på under 200.000 skifter eier for rundt 50.000 kroner.

Første generasjon slet med store kvalitetsproblemer. Særlig i starten, men helt skikk på ting fikk VW aldri. Her er generasjon to heldigvis langt bedre.

For 200.000 kroner får du andre generasjon Sharan, som kom i 2011, med mye utstyr og en grei kilometerstand, for 200.000 kroner.

En to-tre år gammel bil som har gått rundt 30.000 kilometer må du fortsatt ut med rundt 400.000 kroner for.

Elektrisk oppfølger

VW ID Buzz, skal også være en romslig og praktisk bil. Men den må vi fortsatt vente litt på.

Den nærmeste vi vet om fra VW som kan fylle denne praktiske bilens hjulspor, er den nye og helelektriske VW ID. Buzz. Enn så lenge er den en konseptbil, som vi fortsatt må vente litt på.

VW lover imidlertid at den skal by på god plass, smarte, intelligente og fleksible løsninger for hele familien. Samtidig som den skal by på en god dose sjarm og særpreg. De to siste tingene har kanskje ikke akkurat vært Sharans største styrke.

Kanskje blir ID. Buzz bilen som klarer å gjøre flerbruksbiler populære igjen?

