Her spiller Kygo release-konsert for fansen i sin egen hage

Koronakrisen satte stopp for turné-planene til superstjernen. Da bestemte Kygo seg for å ta i bruk sin egen hage.

Det er hektisk aktivitet på plenen utenfor det som i 2018 var tidenes dyreste bolig i Bergen. Ettermiddagssolen står fortsatt ganske høyt på himmelen, da naboene i området mottar en SMS.

Kommunen ønsker å varsle dem om at det kan bli en del støy fra villaen øverst på neset, i kveld. Både musikk og fyrverkeri.

STORSLÅTT: Da planene om konsert i New York gikk i vasken, måtte Kygo tenke nytt. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Det skjer i forbindelse med en «filminnspilling» , står det i tekstmeldingen.

– Når vi ikke kan arrangere «ekte» konserter, nå vi være litt kreative, smiler Kygo.

«Golden Hour» i solnedgang

20-30 personer er i sving for å rigge til kveldens store happening. Vektere holder skuelystne på avstand. Kabler trekkes i alle retninger for at regissør skal ha full kontroll fra det improviserte regirommet i stjernens villa. Ingenting overlates til tilfeldighetene denne kvelden.

HAGEFEST: Artisen sier selv at det føles personlig å skulle vise frem deler av sitt nye hjem til fansen. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Ikke uten grunn. 28-åringens tredje album slippes i dag. Hele fremføringen av «Golden Hour» skal fanges på video i den bergenske solnedgangen, samtidig som solen forsvinner bak Gullstølen på motsatt side av Nordåsvannet.

– Jeg har aldri jobbet så hardt med et album som med dette, sier 28-åringen.

Fra New York til Nordås

Planen var egentlig en gigantisk release-konsert i New York, men det satte koronakrisen en brå stopper for. Nå blir hagen hans scene. Via nettet kan fansen følge en hel «Golden Hour»-festival, der blant andre kompisen og Bergens andre verdensstjerne, Alan Walker, bidrar.

BERGENS STORE SØNNER: To unge menn fra Fana i Bergen er akkurat nå blant verdens mest kjente artister. Her er kompisene Alan Walker og Kygo samlet i sistnevntes hage i forbindelse med Kygos albumslipp. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

– Denne konserten blir veldig personlig for meg, jeg viser jo frem hvordan jeg har det hjemme, sier han.

Og Kygos hjem er ikke akkurat den gjennomsnittlige toromsen med felles trappegang. I 2018 var ble villaen tidenes dyreste bolig i Bergen.

GOD PLASS: Kygos har tidligere fortalt om planene for villaen sin. Målet er å fortsette å invitere både ukjente talenter og store stjerner til Bergen for å lage musikk. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Ole Landmarks perle fra 1931 måler 925 kvadratmeter fordelt på fire etasjer. Tomten er til sammen på over 15 mål. Fontenen i hagen er for anledningen tømt for vann. Ellers ville det nemlig blitt vanskelig å stå på scenen.

– Det er et fint sted du har fått deg, det er lov å være litt stolt?

– Absolutt, jeg er litt stolt. Jeg har holdt på med oppussing i dette huset i halvannet år nå, og nå er det endelig ferdig.

Planene om å gjøre villaen til et sted hvor verdens største stjerner kan komme til for å lage musikk, har Kygo fortalt TV 2 om tidligere.

Talenter og verdensstjerner

Som vanlig når Kygo slipper musikk, er det en del kjente navn på listen over featuring-artister. Zara Larsson, Tyga og OneRepublic er eksempler som får selv den bare sporadisk musikkinteresserte til å nikke anerkjennende. Men flere av navnene kjente heller ikke stjernen selv, før han gikk startet arbeidet med albumet.

STORSLÅTT: Kygo har trommet sammen noen av sine venner og laget en digital festival i forbindelse med album-slippet. Her er Alan Walker i Kygos hage. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

– Det er noe jeg har likt å gjøre helt fra starten av karrieren, egentlig. Jeg er veldig opptatt av, og liker veldig godt å jobbe med "up and coming"-artister, sier han.

Flere av artistene som bidrar på «Golden Hour» overrasket 28-åringen.

– Jeg har flere ganger tenkt at jeg ikke fatter hvorfor noen av dem ikke er mer kjent, for de har bare en helt sinnsyk stemme, smiler han.

Auksjonerer bort pianoet

Etter halvannet år med oppussing og litt diskusjon med byantikvaren, kan Kygo nå omsider flytte inn i luksus-villaen permanent. Dermed får han plass til noe han ønsket seg lenge: Et flygel.

Det betyr at det godt brukte Yamaha-pianoet, som de fleste av Kygos hits er skrevet på, skal ut. 28-åringen har bestemt seg for at klenodiet skal auksjoneres bort.

AUKSJON: Pianoet som Kygo har laget de fleste av hitsene sine på skal auksjoneres bort. Her med Jostein Kobbeltvedt, leder i Raftostiftelsen. Foto: Johannes Lovund / Presse

– De fleste av melodiene jeg har laget de siste årene, har begynt på dette pianoet. Det kan bli litt sårt å skulle gi slipp på noe som jeg har hatt så lenge, men det får jeg tåle, smiler artisten.

Inntektene fra salget skal gå til Raftostiftelsen, som arbeider for å fremme menneskerettigheter.

Kygo lansering av av albumet "Golden Hour". Albumet slippes 29.02.2020. TV 2 fikk eksklusivt være med på innspilling av realase-konsert i Kygos luksuriøse hage på Hopsneset i Bergen. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Korona-jobbing

De siste månedene før et album slippes har Kygo vanligvis mange reisedøgn i forbindelse med promotering. I år har 28-åringen, som alle andre, tilbrakt mye av tiden sin hjemme. 8-10 timer om dagen har han tilbrakt i studio.

- Jeg har hatt god tid til å få det akkurat som jeg vil. Det er selvfølgelig fantastisk å reise rundt og se hvordan folk reagerer på den nye musikken, men nå ser det ut som jeg må vente litt på det. Vi får bare håpe at ting går tilbake til normalen så fort som mulig, sier 28-åringen.