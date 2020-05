Haaland-sjefen får gjennomgå etter tapet: – Det er litt i overkant

Dortmund var allerede slått ut av den tyske cupen og Champions League.



Etter 0-1-tapet for Bayern München tirsdag kveld mener mange at også ligatittelen er utenfor Dortmunds rekkevidde, for nå er det sju poeng opp til tabelltoppen når seks kamper gjenstår av Bundesliga-sesongen.

Det har ført til at Dortmund-trener Lucien Favre, som er under kontrakt med Erling Braut Haalands klubb frem til 2021, får kjørt seg i Tyskland.

Tysklands største avis Bild slo fast etter kampen at Favre ikke får fortsette i jobben etter denne sesongen.

Sky-eksperten og fotballegenden Lothar Matthäus tror tapet betyr slutten for Favre. Samtidig lanserer han Niko Kovac som en aktuell ersttater.

I et TV-intervju kort etter oppgjøret tirsdag svarte Favre kryptisk på spørsmålet om hva framtiden bringer for ham.

– Jeg skal snakke om det om et par uker, sa sveitseren.

TV 2-ekspert tar Favre i forsvar

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener kritikken er urettferdig.

– Det er litt i overkant å fyre løs mot treneren. Jeg synes han gjør en bra jobb, og taktikken hans fungerer stort sett i alle kamper. Nå har de vært veldig bra i de to kampene før Bayern-tapet. Jeg tror kritikken kommer i mangel på andre ting å fyre løs mot, sier Stamsø-Møller.

Favre, som tidligere har trent blant andre Borussia Mönchengladbach og Nice, har trent Dortmund siden sommeren 2018. I sveitserens første sesong på Signal Iduna Park endte det med andreplass, to poeng bak Bayern.

– Han fremstår som dyktig. Noen ganger i tidligere jobber har lagene hans hatt høyt toppnivå og lavt bunnivå, men det kan like gjerne være at toppnivået er hans fortjeneste som at bunnivået er hans skyld. Bayern var jevnt over bare giftigere i denne kampen, sier Stamsø-Møller.

TV 2s ekspert mener Dortmund rett og slett møter overmakten.

– Dortmund var fullt på høyde med Paris Saint-Germain i Champions League og Bayern München nå. Når du går gjennom spiller for spiller, synes jeg det er mer grunn til å rose enn kritisere treneren. Det er vanskelig om han skal kastes ut om de ikke vinner ligaen eller Champions League. Det er mange talentfulle spillere, men med uferdige spillere er det sjelden man kommer over målstreken med et trofé, sier Stamsø-Møller.

Skulle Favre få sparken, tror ikke Stamsø-Møller det trenger å bety stort for Erling Braut Haaland.

– Han kommer til å spille uansett, men fotballen til Favre gagner Haaland. Han har fungert veldig godt under Favre, så det er ikke helt åpenbart at det vil fungere like bra med en ny trener, så det er ikke utelukkende positivt.

Favre støttes av Dortmund-supporter

Marcus Olsen, medieansvarlig i Dortmunds norske supporterklubb, forteller at det er delte meninger rundt Lucien Favre blant fansen.

– Etter et tap stilles det gjerne spørsmål om treneren er riktig person eller ikke, men jeg mener han har levert generelt gode resultater og jeg har fortsatt troen på prosjektet, men det er enkelt å bli skuffet når seriegullet glipper, sier Marcus Olsen til TV 2.

– Veldig mange mener at han er for svak taktisk, og at mentaliteten hans gjør at spillerne ikke får ut X-faktoren som for eksempel under Jürgen Klopp, forklarer den norske Dortmund-supporteren.

Den nåværende Liverpool-manageren var den forrige som ledet Dortmund til ligamesterskap da laget vant i 2012. Også sesongen før tok de tittelen.

– Dortmund-supporterne har aldri vært bortskjemte eller stilt høye krav, men de siste sesongene har klubben markert seg som et storlag, virkelig tatt store steg, omsatt for store summer og dannet en spillerstall som er blant verdens beste. Så det er klart at når man i mange år har prøvd å konkurrere med Bayern og prøvd å vippe dem av tronen, så føler mange at tiden er inne for å ta tittelen. Det ligger litt i kortene å forvente ligatittel etter så mange år, mener Marcus Olsen.

Supporteren tror det kan bli spennende å følge Dortmund i årene fremover.

– Ser du bredden, spesielt i angrepet, er den egentlig bedre nå enn under Klopp. Det eneste som mangler er en spiss i reserve. Dette er et lag med enormt potensial, for det består i hovedsak av unge spillere, men de har ikke spilt sammen i altfor mange år. Jeg ser for meg at de fleste spillerne blir, så kan det bli veldig bra, sier Olsen, som tror Jadon Sancho er den eneste av klubbens stjernespillere som kan forsvinne i sommer.

Jadon Sancho har vært koblet til blant andre Manchester United.