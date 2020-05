Klæbo og Iversen fikk bank av Oslo-gjengen

Onsdag gjennomførte langrennslandslaget en brutal intervalløkt (8x1000m) på tre forskjellige steder i Norge.

I Trondheim hadde Johannes Høsflot Klæbo, Niklas Dyrhaug, Jan Thomas Jenssen, Emil Iversen og Julie Myhre snøret på seg løpeskoene.

I Oslo løp Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen, Lars Agnar Hjelmeset, Martin Kirkeberg Mørk, Håvard Moseby, Hedda Østberg Amundsen, Tiril Liverud Knudsen og Emma Kirkeberg Mørk.

I Lillehammer var Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar, Mattis Stenshagen, Ansgar Evensen, Marte Mæhlum Johansen og Mathilde Myhrvold i aksjon.

Snittfarten var vesentlig høyere i Oslo enn de to andre stedene. Aller raskest var Sjur Røthe. Han hadde en snittid på to minutter og 53 sekunder på hver 1000-meter.

– Jeg har trent litt på det. Det er godt å se at man blir god på det man trener på. Jeg er sikkert alt for tidlig i form, men det er god tid å roe seg ned på, sier han til TV 2.

Trener Eirik Myhr Nossum er ikke overrasket over at Røthe gikk til topps.

– Han har gått hardt ut og sagt at han skal under 30 blank på 10 000 meter i løpet av karrieren. Da må han løpe såpass på 1000 meter, sier Nossum.

– Er det realistisk å komme under 30 på 10 000 meter?

– Ikke i dag. Men at han har muligheten til å klare det i løpet av årene er jeg sikker på. Han er ikke noe dårligere på lengre distanser enn det her, sier Nossum.

Sprintkongen Johannes Høsflot Klæbo trives definitivt bedre med ski på beina. Han ble sist blant herrene med snittiden 3.11.

Junioren Lars Agnar Hjelmeset, sønn av Odd-Bjørn, synes det var artig å måle krefter med de beste.

– De legger lista. Jeg trodde jeg kunne ha et lite overtak her. Jeg tar dem ikke på ski, så jeg får ta dem her, sier han.

Marte Mæhlum Johansen var kvikkest blant kvinnene. Hun hadde en snittid på 3.17.

Snittider herrer:

Sjur Røthe: 2.53

Martin Kirkeberg Mørk: 2.54

Lars Agnar Hjelmeset: 2.55

Simen Hegstad Krüger: 2.55

Pål Golberg: 2.58

Harald Østberg Amundsen: 2.58

Håvard Moseby: 2.59

Niklas Dyrhaug: 3.00

Iver Tildheim Andersen: 3.02

Martin Løwstrøm Nyenget: 3.03

Håvard Solås Taugbøl: 3.03

Jan Thomas Jenssen: 3.09

Sindre Bjørnestad Skar: 3.09

Emil Iversen: 3.11

Johannes Høsflot Klæbo: 3.12

Snittider kvinner:

Marte Mæhlum Johansen: 3.17

Emma Kirkeberg Mørk: 3.21

Hedda Østberg Amundsen: 3.23

Julie Myhre: 3.40

