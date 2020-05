Ikke lovbrudd da mistanker om overgrep ikke ble politianmeldt

Skolehelsetjenesten i Østre Toten kommune fikk informasjon om angivelige overgrep mot 15 år gamle Oscar Andre Ocampo Overn i 2017. Men opplysningene var av en slik art at de ikke utløste plikt til å varlse politiet.

Dette er konklusjonen til Fylkesmannen i Innlandet som har gransket saken.

Den ansatte i Skolehelsetjenesten,som fikk opplysningene, valgte å varsle barnevernet, noe fylkesmannen mener var tilstrekkelig. Barnevernet gjorde undersøkelser i saken, men fant ikke at det var grunnlag for gå videre til politiet.

Faren til 15-åringen ble i april dømt til 20 års fengselfor å ha drept adoptivsønnen sin. Han ble også dømt for seksuelle overgrep mot gutten og frihetsberøvelse mot kona som han overmannet og låste inne på et soverom.

Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot Østre Toten kommune og den ansatte i skolehelsetjenesten mens politiet etterforsket saken.

Etter at den ansatte i skolehelsetjenesten fikk informasjon om mulige seksuelle overgrep hadde hun samtaler med gutten. Fylkesmannen mener hun opptrådte slik man skal i forhold til lovverket og vurderer det slik at det ikke var snakk om en akuttsituasjon.

–Sakens dokumenter viser at du tok opplysningene på alvor og at du hadde en klar strategi på hvordan du skulle tilnærme deg dette ved tillitsskapende tiltak, skriver fylkesmannen i vedtaket og viser til Oscar Andre fortalte at overgrepene hadde opphørt.

–Vi mener ut fra opplysingene du hadde i 2017, at det ikke framstod som sannsynlig at Oscar Acndre var utsatt for pågående overgrep. Du ga opplysninger til barneverntjenesten i samsvar med helsepersonell-loven paragraf 33, skriver fylkesmannen.

Som mener barnevernet var instansen som kunne kartlegge barnets totale omsorgssituasjon og kartlegge nærmere om barnet var blitt utsatt for eventuell mishandling eller omsorgssvikt, samt beskytte barnet mot dette.

Også kommunen frikjennes for mulige brudd på avvergingsplikten.

Fylkesmannen konkluderer med at Østre Toten kommune hadde systemer for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Og at den hadde organisert skolehelsetjenesten i pakt med lovverket om opplysning- og varslingsplikt.

–Vi har ikke noen kommentar til dette, sier bistandsadvokaten til Oscar Andres mor, Inger Marie Støen til TV 2