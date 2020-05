José Mourinho med gladmelding til fansen: – Alle spillerne er friske

Premier Leagues koronapause kan ha vært et etterlengtet avbrekk for José Mourinhos Tottenham. Før ligaen ble stanset hadde London-klubben flere viktige spillere ute med skade. I januar ble det klart at Harry Kane måtte opereres for en avrevet sene i hamstringen, som han pådro seg i kamp mot Southampton. I tillegg har Heung-Min Son, Steven Bergwijn og Moussa Sissoko vært ute med henholdsvis arm-, ankel og kneskade.

Nå sier manager José Mourinho i et intervju med Sky Sports at samtlige spillere er friskmeldt fra skade.

— De er alle friske, men jeg kan ikke si nå at de er kampklare. Det er én ting å være skadefri, men en annen ting å være klar til å spille fotball.

Sju poeng opp til topp fire

Ifølge Mourinho er alle spillerne være tilbake på trening. Klubbene i Premier League fikk lov til å starte opp med fellestreninger i forrige uke, men spillerne må fortsatt følge strenge smitteverntiltak. Spillerne skal holde avstand og kun trene i mindre grupper. Det påvirker treningen.

— Treningen vår har mange begrensninger. Vi kan ikke konkurrere, vi kan ikke spille én mot én og vi må holde avstand. Nå har vi hatt noen dager hvor vi har spilt i grupper på fem, men før det har alt vært individuelt, sier Mourinho. Manageren ser likevel optimistisk på det.

— Med noen uker normal trening, etter at myndighetene har sagt at vi kan trene vanlig, tror jeg guttene vil være klare til å spille.

Tottenham gikk inn i spillepausen på åttendeplass på tabellen, sju poeng bak byrival Chelsea på fjerdeplass. Etter Harry Kanes skade uttalte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller at det ville bli vanskelig for Tottenham og ta seg opp til topp fire, og med det kvalifisere seg til gruppespill i Champions League.

– Slik Tottenham har prestert i det siste, og at de nå er uten Kane, så tror jeg ikke de klarer topp fire. Det er Kane og Heung-Min Son de ikke bør få skadet, sa Stamsø-Møller den gang.

— En god følelse

Det er ennå ikke klart når Premier League vil starte opp igjen. Ligaen har som mål å gjenoppta sesongen 12. juni, men det er flere spillere som har uttrykt misnøye med dette. Watfords Troy Deeney skal ha holdt seg hjemme fra fellestreninger med laget, og Chelseas N'Golo Kanté har heller ikke trent med laget, i frykt for å bli smittet av covid-19.

Tottenhams siste kamp før pausen var mot RB Leipzig i Champions League. Kampen endte 3-0 til Leipzig, og med 4-0 sammenlagt sendte de dermed ut Mourinhos menn fra turneringen. Portugiseren sier at det føles bra å skulle fullføre sesongen med en skadefri tropp.

— Selvfølgelig er det en god følelse. I tapet mot Leipzig hadde vi virkelig problemer med å kunne stille elleve spillere, også offensive spillere. Nå er alle klare, avslutter manageren.