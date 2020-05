Sveinung Rotevatn stiller som lederkandidat i Venstre

Han delte nyheten i et Facebook-innlegg onsdag morgen.

Trine Skei Grande trakk seg som leder av partiet i mars, og skal gå av på Venstres landsmøte til høsten.

Nå har Sveinung Rotevatn avslørt at han stiller som lederkandidat. Han er i dag klima- og miljøminister.

– Jeg har bestemt meg for å stille som Venstre-leder, skriver Rotevatn på sin Facebook-side mandag morgen.

Det skulle egentlig blitt valgt en ny leder på årsmøtet 17. til 19. april. Møtet ble stanset av koronakrisen og det har vært usikkert når en ny leder vil bli valgt.

– Jeg håper vi får en god og ryddig prosess fram mot landsmøtet til høsten, og jeg gleder meg til å stå på videre for partiet, skriver Rotevatn.

I innlegget har han også lagt ved en video der han forteller mer om hvorfor han stiller som kandidat.

– Det siste året har vært krevende for partiet vårt. Det har vært mye persondiskusjoner, spekulasjoner og lekkasjer. Det har ikke vært kjekt for noen, minst av alt for oss som har stått midt i det, sier Rotevatn i videoen.

Unge Venstre har tidligere foreslått Rotevatn som ny partileder. Men utfordrerne er mange. Både kulturminister Abid Raja, næringsminister Iselin Nybø og kunnskapsminister Guri Melby er pekt på som kandidater til ledervervet.

– Vi trenger en åpen diskusjon om hvor vi står, hvor vi skal, og hvem som skal lede oss dit, sier Rotevatn.