Dette sier treneren om Haaland-skaden

Dortmunds norske stjernespiss Erling Braut Haaland haltet av banen etter 73 minutters mot Bayern München tirsdag.

– Jeg tror ikke han kommer til å være lenge ute. Han pådro seg en kneskade. Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge han er ute, sier Dortmund-trener Lucien Favre til klubbens nettsider etter kampen.

Ifølge tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft i Viasport-studio kom skaden etter en kollisjon med dommeren.

Dortmund ligger sju poeng bak Bayern etter tirsdagens 0-1-tap. Søndag kveld venter Paderborn på bortebane for Haalands Dortmund.

Dortmund må nå se seg over skulderen, for RB Leipzig vil med seier over Hertha Berlin i onsdagens kamp gå opp på like mange poeng som Haalands lag når seks kamper gjenstår av sesongen.

Favre var delvis fornøyd med innsatsen til spillerne mot Bayern, men savnet presisjon, bedre bevegelser og skudd fra distanse.

– Vi må ikke glemme at vi spilte mot et veldig godt lag. Bayern forsvarer seg veldig godt og er bra organisert. Du må være tålmodig mot et sånt lag. Hvis ikke kan det blir skummelt. Vi prøvde alt vi kunne og leverte en veldig god forestilling gjennom 90 minutter, mener hardt pressede Favre.

Dortmund ble snytt for straffespark da Haalands skudd i andre omgang ble stoppet av armen til Bayern München-forsvarer Jérôme Boateng.

– Jeg har sett reprise av hendelsen. Det kunne vært gitt straffespark, for Boateng setter albuen ut. Hadde han ikke gjort det, kunne ballen gått inn. Det var vanskelig å se og felle en dom, sier Favre.