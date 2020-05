Aleesami usikker på fremtiden etter nedrykk: – Ambisjonene mine er å spille på toppnivå

I slutten av april ble det bestemt av ligaforeningen at PSG ble mester, mens Amiens og Toulouse rykket ned. To uker senere valgte Amiens å gå rettens vei i kampen mot nedflyttingen fordi de mener nedrykket må gjøres ugyldig.

Ingenting er bestemt når kalenderen snart viser juni. Aleesami går uvisse dager i vente framover.

– Det gjenstår å se hva som skjer med Amiens. Jeg trives i Frankrike og håper det blir tatt en rettferdig avgjørelse. Hvis ikke får jeg sette meg ned med klubben og se hva planene blir for fremtiden. Jeg føler absolutt jeg kan spille på øverste nivå, det har jeg bevist nå, sier Aleesami til NTB.

– Karrieren er jo kort, jeg har kanskje fem-seks gode år igjen. De vil man jo ha på toppnivå. Ambisjonene mine er å spille på toppnivå, fortsetter han.

Han mener nedrykket var urettferdig og feil. Med ti kamper igjen var Amiens bare fire poeng bak Nimes på 18.-plassen. Den gir kvalikspill om å holde seg oppe. Opp til St. Etienne på trygg grunn var det sju poeng.

– Vi hadde jo 30 poeng igjen å spille for. Vi hadde en periode rett før koronapausen der vi tok poeng mot både Marseille, PSG og Lyon. Jeg synes det er brutalt å avslutte sesongen på den måten.

Fra nivå to i Norge til Serie A og Ligue 1

23 år gammel, i 2014, spilte han for Fredrikstad på nivå to i Norge. Så bar turen til nivå en i Sverige, før det siden den gang har blitt spill i Serie A og Serie B med Palermo, og nå for Amiens i Ligue 1.

Han peker på det å klare å ta nivåer som en av hans største styrker.

– Det har vært en kul reise – fra 1. divisjon rett til Allsvenskan med IFK Göteborg. Jeg har jobbet hardt over tid og oppnådd resultater. Jeg har vært flink til å tilpasse meg nivåer. Det har hjulpet meg. Folk utenfra ser ikke det harde arbeidet jeg har lagt ned.

– Hva har vært de største opplevelsene de siste sesongene?

– De største opplevelsene i både Italia og Frankrike har vært å spille mot topplagene. Det å spille borte mot Juventus, Milan, Napoli, Inter, PSG, de lagene der, å se hvor mye fotball betyr for folket der, det har vært stort. Det er mange bortekamper med kule rammer, sier han, før han legger til:

– Men den aller største opplevelsen har vært å representere landet sitt. Spesielt tiden med Lars (Lagerbäck), det har vært veldig kult å se utviklingen.

Trener på Ullevaal

Nå holder han seg i form ved å trene på Ullevaal stadion.

– Jeg kommer til å ta med meg en personlig trener for å drive med alt av løping og med ball. Det blir bra, sier Aleesami.

Han har 28 landskamper siden debuten i 2015.

Men flere av landslagskameratene har reist til sine klubber for å fullføre sesongen. King, som Aleesami trente en del med på Ullevaal, er tilbake i England.

– Det er litt rart å se de reise tilbake, men jeg føler det blitt litt feil å spille fotball nå. Man må fokusere på mennesker og helse først. Så kommer fotballen når helsa er på plass. Men jeg savner å spille fotball, det må jeg jo si.

(©NTB)