Mistet jobben etter «henging» av guvernør

Søndag var det store protester utenfor boligen til guvernøren i delstaten Kentucky i USA. Nå har en mann mistet jobben etter at han hengte en dukke fra et tre.

Tirsdag uttalte guvernøren i den amerikanske delstaten Kentucky, Andy Beshear, at han ikke vil føye seg for gruppene som demonstrerte utenfor hans bolig i helgen.

Søndag møtte deltok flere personer fra forskjellige grupper, og retter særlig skyts mot gruppen som kaller seg selv Three Percent Militia.

– Jeg lar meg ikke bli redd. Jeg lar meg ikke bli mobbet. Og jeg vil ikke gi meg. Ikke for dem, og ikke for noen andre, sier han på Twitter.

Blant det demonstrantene gjorde under protesten, som ifølge The Washington Post gikk ut på våpenrettigheter, var å henge en dukke med guvernørens ansikt fra et tre, mens de oppfordret guvernøren til å komme ut.

En av personene som deltok under demonstrasjonene, og som skal ha vært den som hengte opp dukken, har nå fått sparken, melder hans arbeidsgiver, et lokalt bilutsalg.

– Vi støtter ikke trusler om vold i noen form, uttaler selskapet.

Ifølge The Washington Post var demonstrasjonen organisert av flere konservative grupper. Demonstrasjonene har møtt hard kritikk fra både republikanere og demokrater.

Blant talerne var en republikaner som stiller til valg mot republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnel til høstens valg.

Kentucky-guvernør Beshear har ifølge The Washington Post hatt høy oppslutning gjennom koronakrisen, og hadde en oppslutning på 81 prosent i en meningsmåling som ble gjennomført for et par uker siden.