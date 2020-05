Twitter merker Trump-tvitring som villedende

Mikrobloggtjenesten har lenge vegret seg for å gjøre noe med Trumps mange fornærmelser og falske anklager.

Nå har Twitter lagt til kontekst til to Twitter-meldinger fra den amerikanske presidenten som handler om stemmegivning.

Tirsdag tvitret Trump at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Under meldingen har Twitter lagt til en lenke til fakta om stemmegivning som viser at slik stemmegivning ikke er koblet til valgfusk.

– Vi har hele tiden visst at Silicon Valley ville gjøre det de kunne for å hindre og blande seg inn i president Trumps muligheter til å si sitt til velgerne, sier Trumps valgkampsjef Brad Pascale.

Han sier det er mange grunner til at Trumps valgkamp tidligere i år valgte å fjerne sin politiske reklame fra Twitter.

– Deres klare politiske mening er en av dem, sier han videre.

Ifølge The Guardian ville det uansett ikke vært mulig for Trump å fortsette med dette, ettersom Twitter i oktober 2019 gikk inn for et forbud mot politisk reklame.