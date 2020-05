– Noe av det ekleste jeg har sett på lenge

Artisten Madonna er blant dem som reagerer kraftig etter at en mann ble kvalt til døde av politiet i Minneapolis.

FBI er blant dem som har startet etterforskning etter arrestasjonen av George Floyd i Minneapolis i USA, en pågripelse som mandag denne uken fikk fatale følger.

Da Floyd ble pågrepet satte en av betjentene kneet sitt på halsen hans til han døde. Underveis ropte både han og minst en tilskuer flere ganger at han ikke fikk puste. Ifølge CBC Minnesota satt betjenten på halsen hans i syv minutter.

Floyd ble senere erklært død på sykehuset. Sent tirsdag kveld ble det kjent at fire politibetjenter har fått sparken etter dødsfallet.

– Grusomt

Dødsfallet har skapt sterke reaksjoner i USA. Representant for delstaten Minnesota i Representantenes hus, Ilhan Omar, oppfordrer justisdepartementet i USA til å starte etterforskning øyeblikkelig.

– Det var grusomt å se denne afroamerikanske mannen bli drept mens han hjelpeløst roper om hjelp, sier hun i en uttalelse.

Også delstatens guvernør Tim Walz og senatorene Amy Klobuchar og Tina Smith omtaler hendelsen som grusom.

– Mangelen på menneskelighet i denne videoen er ekkel. Vi vil få svar og søke rettferdighet, sier Walz.

En advokat som representerer etterlattes familie uttaler til CBS Minnesota at de mener maktbruken til politiet oversteg hva som var nødvendig under pågripelsen, og sier at dette kostet ham livet.

– Vi så alle sammen den grusomme døden George Floyd led på videoen, mens vitner tryglet politiet om å sette han i politibilen og slutte å sitte på halsen hans, sier advokat Benjamin Crump ifølge avisa Star Tribune.

Til avisen opplyser han at han også representerer familiene til Ahmaud Arbery og Breonna Taylor, to andre afroamerikanere som omkom i høyprofilerte saker.

Fikk melding om forfalsking

Ifølge CBS Minnesota ble politiet tilkalt klokken 20.00 mandag kveld lokal tid etter melding om at en mann hadde prøvd å benytte seg av forfalskede dokumenter ved dagligvarehandelen Cup Foods. Ifølge CBS Minnesota har ikke bedriften ønsket å kommentere hendelsen.

Ifølge politiet ble Floyd funnet ved en bil i nærheten, og ifølge politiet tilsynelatende beruset. Han ble da beordret gå bort fra bilen.

– Han motsatte seg betjentene fysisk, og de fikk mistenkte i håndjern. Betjentene oppdaget at mannen trengte medisinsk hjelp, uttalte talsmann for politiet, John Elder, tirsdag.

– Arrogant

Artisten Madonna er blant flere som i hardt ordelag omtaler dødsfallet. På Instagram skriver hun sent tirsdag kveld:

– Denne betjenten visste at han ble filmet, og drepte med arroganse og stolthet. Dette må stoppe. Frem til vi er forbi rasisme i USA burde ingen få lov til å bruke skytevåpen, spesielt politi, skriver hun.

Det ble ikke brukt våpen under arrestasjonen av Floyd.

Ifølge TV-kanalen KSTP er det begynt å samle seg demonstranter i området hvor Floyd døde, og gaten er midlertidig sperret av. Det er forventet at demonstrasjonene vil forstette utover kvelden.