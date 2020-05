Politiet: Person skutt i foten

– Vi fikk melding om at noen hørte høye smell, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til Romerikets blad.

Innsatsleder Knut Hammer forteller til avisa at en person skal være skutt i beinet, men at politiet ikke vet hvor vedkommende er.

Operasjonsleder Gisle Sveen forteller til TV 2 at det var et vitne som observerte en krangel, og hørte et smell like etterpå.

– Vi har ikke gjort noen funn av våpen per nå, sier han.

– Vi har lokalisert den vi mener er fornærmede, og skal finne ut om denne personen er skadet eller ikke. Det er for tidlig å konkludere konsekvensen, sier Sveen.

Politiet skriver på Twitter at de fikk inn melding klokken 19:36 om mulig skudd avfyrt ved Åsen skole.

– Patruljer var raskt fremme og var i kontakt med vitne og fikk etterhvert kontroll på to yngre gutter. Vurdert om trolig at det er benyttet et våpen. Jobber nå med å klarlegge mer rundt hendelsen, skriver politiet.

Til TV 2 forteller politiet at de har kontroll på to aggressive personer.

Politiet opplyser på Twitter at de har sporet opp en involvert mann i 20-årene som har skuddskade i leggen.

– Han får nå oppfølging av helsevesenet. Per nå er det uavklart hvor alvorlig skaden er, men ikke livstruende. Vi tror ikke det er flere personer som er skadet ut fra våre opplysninger, skriver politiet.