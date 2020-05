Frp-topp provosert og såret etter KrF-anklager: – Det har vært vondt

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) forteller at han har fått en rekke henvendelser fra KrF-ere før bioteknologi-dramaet. Nå tar han et oppgjør med partiet og partileder Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg har fått masse henvendelser fra folk på sms, messenger og epost. Jeg har stort sett «googlet» alle, og ser at alle har tilhørighet i KrF. I henvendelsene appellerer de til samvittigheten min og om jeg har samvittighet til å være med på «jakten på downs syndrom, sier Frp-politikeren til TV 2.

Han kaller det «en forkastelig anklage» når man hevder at vedtaket er med å starte «jakten på downs syndrom».

– Det har vært vondt å få den type beskyldninger, sier Steffensen.

Provosert av Ropstad

Den siste uken har KrF forsøkt å overbevise enkeltrepresentanter i Frp. Han er blitt provosert over KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg er blitt provosert over at han appellerer til vår samvittighet, men forventer full lojalitet fra Høyre og Venstre. Han sier med det at samvittigheten til at representantene til Høyre og Venstre ikke betyr noe. Jeg er blitt provosert over at man mener Frp-representanter sin samvittighet er viktigere å hegne om enn de han regjerer med, sier Steffensen.

Tvilt seg frem

I et lengre innlegg på Facebook skriver Steffensen om hvordan han den siste tiden har tvilt seg frem til et standpunkt i bioteknologi-saken, som i dag endte med en rekke endringer i bioteknologiloven.

Steffensen stemte for å åpne for eggdonasjon, tidlig ultralyd, NIPT-test og assistert befruktning for enslige.

– Jeg tror ettertiden vil vise at det er fornuftig å oppdatere loven, men skråsikker på dette feltet blir jeg nok aldri, skriver Steffensen.

I innlegget skriver han at han forstår frykten for et sorteringssamfunn, men slår samtidig fast at det er bedre hvis familier tidlig får vite om at de venter et barn som har andre behov.

– Dette handlet om at familier skal få muligheten til å ta gode, overveide valg, med så mye kunnskap som mulig på et så tidlig tidspunkt som mulig. Og det har handlet om kvinnehelse, at kvinner skal få ta en blodprøve tidlig i svangerskapet, i stedet for en fostervannsprøve sent i svangerskapet, som øker risikoen for spontanabort, sier Steffensen.

– Jeg har et annet syn enn KrF på abort. Vi har et helt annet utgangspunkt. Det er bedre at familier får muligheten til å ta veloverveide valg tidlig enn at det skal skje med senaborter sent. Det er tungt og vanskelig for mange, sier Steffensen til TV 2.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har så langt ikke besvart TV 2s henvendelse.