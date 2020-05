Her ble Finn (28) tatt av skred og ført hundrevis av meter nedover

VENGEDALEN (TV 2) Han er profesjonell skiguide og skal sørge for sikker ferdsel i fjellet. Men på den private turen gjorde han en grov feilvurdering - og ble tatt av snøskred.

– Jeg tenkte at...faen, dette er pinlig.

Finn Kristoffer Hovem (28) er tilbake i Vengedalen i Romsdalen etter den svært dramatiske skituren på Kr. Himmelfartsdag. Han gikk alene opp på den 1 320 meter høye Blånebba for å ta bilder av de magiske omgivelsene med kjente fjell som Romsdalshorn og Trolltindmassivet som kulisser.

På toppen gjorde han et skjebnesvangert valg. Han trodde det ville gå bra. Han kjørte på.

– Jeg trosset min egen magefølelsen og valgte å kjøre ned nordsida av Blånebba. Her utløst jeg et vått løssnøskred som ble ganske stort. Jeg ble fraktet flere hundre meter nedover og over en hammer i fjellet. Heldigvis kunne jeg krabbe tilnærmet uskadet ut av skredet med en knekt stav og en ski som var forsvunnet, forteller Finn Kristoffer til TV 2.

Aksjon startet

Flere var vitner til dramaet i fjellsiden og varslet øyeblikkelig nødetatene. Redningsaksjonen var i gang da Finn selv fikk mobildekning og varslet politiet om at han var like hel.

– Det var greit å få stanset helikoptrene før de tok av. Jeg er veldig takknemlig for andre turgåere kom til, det viser at folk tar vare på hverandre i fjellet.

Han er profesjonell skiguide i Lyngsalpene og har 150 dager på ski denne vinteren. Ofte i ekstremt terreng, men alltid med fokus på sikkerheten først.

– Jeg ville til Romsdalen for i kjøre noe mindre ekstrem og ta det helt med ro. Så gjør jeg altså en grov feilvurdering.

FEILVURDERING: Finn Kristoffer Hovem ble tatt av snøskred på Blånebba i Romsdalen etter ha vurdert forholdene feil. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Du er jo selv skiguide, burde ikke du vite bedre?

– Jo....jeg visste jo bedre. Det er tingen med menneskelig faktor. Uansett hvor mye man har av kunnskap og erfaring, så kan man gjøre feil. Hadde jeg vært på jobb så hadde jeg jo ikke kjørt ned akkurat der. Det er den første indikatoren at jeg er på villspor. Men kanskje man føler seg litt udødelig i blant. Da er det viktig å kalibrere det, og ta det med videre i livet, reflekterer Finn Kristoffer.

Unormale snømengder

I fjellet utenfor Bodø er redningsmann på forsvarets Sea King helikopter Torgeir Kjus ute på tur. Han er en meget erfaren skredobservatør for NVE og rapporter ukentlig om de variasjonene han ser.

– Det området vi går i her er et av de mest populære områdene for ski kjøring utenfor Bodø, sier han.

Her inne i fjellet er det fortsatt enorme mengder med snø. Målestangen forsvinner ned i massene og stopper først på 2 meter og 40 centimeter, og det i slutten av mai.

TAR SKREDPRØVER: – Turfolk må være forsiktige, sier Torgeir Kjus, Redningsmann og skredobservatør, 330-skv. Bodø Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

- Det er unormalt mye snø i fjellet til å være så sent på året, fastslår Kjus.

Han peker opp mot noen sprekker lengre opp i fjellet. Dette er et dårlig tegn, og mot helga er det ventet vær omslag over hele landet med sol og høye temperaturer.

– Du kjenner det når du går på snøen her. Det er lite hold i snøen og du sklir lett ut, sier Kjus.

Han viser oss med den ene foten hvor enkelt det er å skli på den våte og kornete snøen.

Kan være farlig

Kjus er opptatt av at folk må komme seg ut for å nyte naturen og fjellet når det går mot pinsehelg og stor utfart, men slik situasjonen er nå må folk tenke seg grundig om før de drar på tur.

– Det kan være farlig, men man skal ikke skremme folk fra å dra på tur. Det er viktig å vite hva du skal passe deg for og med økende temperaturer så vil mye av snøen i det bratte terrengene lett kunne gli ut, sier Kjus.

Han tar frem spaden og tar noen prøver.

MYE SNØ : I Kistrandfjellet i Fauske kommune er det fortsatt flere meter med snø. Foto: Andreas Dahlmo (dronefoto)

Det er mye vann i snøen nå som kan gi økt fare for sørpe skred på tilnærmet flat mark.

– Hadde dette vært kram snø ville du ikke kunnet stå her å klemme ut vann på denne måten. Det er rett og slett klissvått her vi står nå og det langt nedover i snømassene, forklarer Kjus.

Kjus peker mot et relativt flatt område som ser helt ufarlig ut.

– Under her kan det være store mengder med vann, og når det blir høye temperaturer og mer vann, smelter dette nedover i snømengdene. Da kan dette området gli ut som et sørpe skred, forklarer Kjus.

Hovedredningssentralene i Norge er forberedt på at det vil bli ei travel pinsehelg.

Ta med skredutstyr

– Folk som drar på tur nå bør absolutt ta med seg skredutstyr som søkestenger, spadet, sender og mottaker i tillegg til å være på den sikre siden når man beveger seg i terrenget., sier Tore Hognseth, redningsleder ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge

Varslingstedet Varsom har utvidet skredvarslene sine til midten av juni på grunn av de store snømengdene i fjellet.

Les disse nøye er redningsmann Torgeir Kjus sin anbefaling.

– Prøv å unngå bratt og sol-eksponert terreng med en helling på over 30 grader. Du vet aldri når og hvor det kan gå et skred. Plutselig kan det løsne, sier Torgeir Kjus, skredobservatør og redningsmann på Forsvaret Sea King helikopter i Bodø.

For selvsikker

Finn Kristoffer er ikke skremt, men vedgår at han at han har vært svært heldig som kom skredopplevelsen i Rauma uten skader.

– Det kunne gått mye verre, spesielt da jeg seilte over den hammeren så tenkte jeg at nå blir jeg skadet. Kanskje ett av mine liv liv er oppbrukt? Men det gikk bra denne gangen og det er jeg glad for.

Hovem refser seg selv for å ha vært for selvsikker i situasjonen hvor han endte med å sette sitt eget liv i fare.

– Man går så mange dager på tur og det har gått bra så mange dager at man blir slapp - uansett hvor mye man vet. Da er vi igjen over på den menneskelige faktoren som er viktigst. Du må være motivert, planlegge nøye , ha tydelig mål og motivasjon. Når du blir slapp har det ikke noe å si hvor mange gode vurderinger du har gjort før. Når man gjør en dårlig vurdering så får det konsekvenser, mener Finn Kristoffer.

Takknemlig

28-åringen står blant de ville fjellene og betrakter alle rasene som har satt kraftige spor i fjellsiden, og sier han har tenkt mye på skjedde.

TILBAKE PÅ SKI: Finn Kristoffer Hovem er klar for nye skiturer og er sjeleglad han ikke ble hardt skadet da skredet sendte han utfor to svære hammere oppe i fjellsiden. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Jeg er på en måte takknemlig. Det er utfordrende å lære seg hvordan man skal bevege seg i skredterreng og det er ikke ofte vi får tilbakemeldinger på våre beslutninger når vi er i dette terrenget. Ofte er turfolk opptatt av hvordan turen var, ikke kvaliteten på våre beslutninger. Å kunne få en tilbakemelding at jeg gjorde en feil med så små konsekvenser, det er jeg veldig takknemlig for, reflekterer skiguiden.

Ved inngangen til pinse er det fortsatt rekordmye snø i fjella. Og værmeldingene er strålende. Utfarten blir stor og mange vil til fjells på ski.

– Det må ikke være et farlig stort skredterreng for å være farlig. Alt som er skredterreng kan være farlig og få fatale konsekvenser. Følg med på varsom.no, reflekter og planlegg etter det. Være tydelig på hva man vil og ikke utsett seg for unødvendig risiko for risikoen sin skyld, er rådet fra en som vet hva han snakker om.