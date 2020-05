«Hei, beklager men vi valgte å gi leiligheten til noen andre, det var sterke kandidater skjønner du. Du forstår vel at det ikke var så smart av deg å være med i Dagbladet...Vi vil ikke ha sånne som deg boende her...så lykke til videre i livet»

Beskjeden fikk Michelle Muren (31) over en telefonsamtale i mars. Dagbladet-artikkelen vedkommende sikter til, er fra september i fjor.

Da fortalte Muren, som blant annet jobber som brukerrepresentant i Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN), om sin historie som rusavhengig og hvordan hun støttet et nytt forslag for å reformere rusomsorgen.

Tirsdag kveld publiserte Petter Uteligger en post på sin Facebook-side. Der skriver han om telefonen som Muren fikk av eieren av en leilighet etter å ha vært på visning.

– Trodde det gikk bra

Selv trodde 31-åringen at visningen hadde gått fint.

– Jeg dro derfra og tenkte at «dette gikk vel egentlig ganske bra», forteller 31-åringen til TV 2.

Muren har vært rusavhengig siden 2003, og har vært i media flere ganger i forbindelse saker som dreier seg om ruspolitikk. Dette kom ikke opp på visningen.

– Hadde han spurt hadde jeg forklart. Jeg er en veldig åpen person og hadde ikke hatt noe problem med å si det. Men jeg ser ikke veldig preget ut av mitt tunge rusliv, og det er ikke noe jeg vil skrike ut så lenge jeg ikke må si det, sier hun, og legger til:

– Men hadde han spurt, hadde jeg gjerne tatt en ordentlig prat med han.

– Veldig vondt

Dagen etter visningen ble Muren ringt opp av eieren av leiligheten. Til å begynne med forteller hun at han virket trivelig og glad, men at han fortalte at det var andre sterkere kandidater og at det dessverre ikke ble Muren som fikk leiligheten.

Men da 31-åringen tenkte at samtalen var over, endret eieren av leiligheten tonen og kom med beskjeden som Petter Uteligger delte på sin Facebook-side torsdag.

– Det gjorde veldig vondt, sier Muren, og fortsetter:

– Jeg har vært på flere visninger, og det er vanlig å få nei, men det var måten han sa det på. Han kunne bare sagt «beklager, vi valgte noen andre», og vært ferdig med det.

31-åringen understreker at hun har forståelse for at mange kan være skeptisk til å leie ut til rusavhengige.

– Man har hørt mange historier om rusmisbrukere, og media har laget et bilde av oss som kriminelle, farlige, skitne, ekle... Så jeg forstår at folk er skeptiske og kanskje til og med redde. Kanskje han til og med har en tidligere opplevelse der han har leid ut til en person som har hatt et problem. Jeg skjønner at det kan ligge noe bak, men det er måten det ble lagt frem på, sier hun.

– Ga opp

31-åringen forteller at telefonsamtalen preget henne.

– Jeg har aldri hatt et problem med å være et ansikt utad og et talerør for rusmisbrukere, når det kommer til å ta opp saker om at vi blir stigmatisert eller at vi får feil type hjelp, sier hun, og fortsetter:

– Men etter denne opplevelsen har jeg blitt livredd. Når jeg har fått spørsmål om å stille opp i saker, har jeg sagt at jeg ikke tør fordi jeg søker etter leilighet. Hva om noen ser det, og får vite? Da får jeg ikke noe sted å bo.

Det satte også en midlertidig stopper for boligjakten. Muren forteller at hun nesten ga opp å finne seg en ny bolig.

– Jeg sluttet å lete etter leiligheter. Jeg tenkte «ingen kommer til å ville ha meg. Ingen vil gi en leilighet til en narkoman eller "sånne som meg", det er bare å gi opp, og jeg må bo i min kommunale leilighet for alltid», forteller hun.

La ut annonse

Men så valgte hun å legge ut en annonse på Finn.no. I annonsen fortalte hun om bakgrunnen sin og at hun tidligere har vært i media på grunn av sitt arbeid med ruspolitikk.

– Og jeg skrev at jeg nå er innlagt på behandling, at jeg snart har fullført ett år, og at jeg er på utkikk etter en ny, trygg plass for å skape et rusfritt liv. Om noen kunne tenke seg å gi et menneske en ny sjanse, være villig til å se meg for meg for den jeg er ikke min historie, ba jeg dem om å ta kontakt, forteller hun.

Tiden gikk, og Muren hørte ingenting. En måned gikk. Nesten to. Men så, to dager før annonsen gikk ut, fikk hun en telefon.

– Jeg ble oppringt av en kvinne som sa at hun hadde et lite rekkehus hvor jeg kunne komme på visning hvis jeg ville, forteller hun.

– Hvordan føltes det å få den telefonen?

– Det føltes uvirkelig, at det var som en drøm. Det var for bra til å være sant, for jeg hadde gitt opp totalt, sier hun.

– Viktig

Om én måned er Muren ferdig med behandling.

– Det har vært så viktig å finne et sted å bo før jeg er ferdig i behandling. Flytter jeg tilbake til min gamle leilighet, går det ikke bra, sier hun.

– Hva hadde skjedd om du måtte flyttet tilbake dit?

– Jeg hadde nok klart meg en god stund. Det er selvfølgelig et definisjonsspørsmål hvor lenge «en god stund» er, men sakte men sikkert hadde jeg nok falt tilbake. Det er en kommunal leilighet med andre kommunale leiligheter rundt. Jeg har bodd der i ti år og har ruset meg siden dag én. Det ligger bare negativ energi i de veggene, minner fra overdoser og razziaer. Skal du gå der daglig blir du påvirket av det, sier hun.

– Funnet min trygge plass

Første gang hun gikk inn døren til sin nye bolig, rekkehuset der hun skal fortsette livet sitt etter behandling, presset en tåre seg frem.

– Det var en så stor lettelse. Jeg kjente at her kan jeg virkelig se at jeg kan bygge en stabil, trygg, rusfri hverdag. Det er et fint miljø og perfekt for hvor jeg er i livet akkurat nå. Nå kjenner jeg at jeg kan puste, det er en fantastisk følelse, sier hun.

Tirsdag kjørte hun flyttelass, med hjelp fra Petter Nyquist. Den gamle kommunale boligen er nesten tom.

– Jeg har kjempet så hardt dette året på behandling, og det eneste som har manglet er et nytt sted å bo. I rusbehandling sier man at om man skal lykkes med å bli rusfri, så er en trygg og stabil plass å bo alfa og omega. Uten det er det ingen sjanse, og nå har jeg funnet min trygge og stabile plass. Dette øker min sjanse med hundre prosent, sier hun.