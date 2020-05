Bekreftet: Forren er ferdig i Molde

Saken oppdateres!

TV 2 får opplyst at 32-åringen og Molde har kommet til enighet om å avslutte kontraktsforholdet. Forrens kontrakt strakk seg opprinnelig ut 2021.

Molde og Forren har vært i forhandlinger siden mandag, og kom til enighet om en sluttavtale torsdag ettermiddag.

I et åpenhjertig intervju mandag fortalte Forren til TV 2 om gamblingproblemene han har slitt med i 15 år.

– Jeg har alltid hatt noen problemer. Jeg har på en måte aldri vært i et uføre, men tjent gode penger. Det har liksom alltid ordnet seg. Det har vært en utfordring fra jeg begynte å tjene penger. Det har vært en sykdom, som har vært vanskelig å innrømme for seg selv, sa Forren til TV 2 mandag.

32-åringen skal blant annet ha lånt penger fra Moldes botkasse. Pengene ble brukt for å nedbetale spillegjeld.

Det er disse problemene som førte til at Forren mandag var i møte med ledelsen i Molde vedrørende fremtiden i klubben.

– Jeg veldig ydmyk i forhold til det jeg har gjort på grunn av en utfordring jeg har hatt veldig lenge, og det har jeg som sagt beklaget på det sterkeste og lagt meg flat for, og så har jeg et veldig sterkt ønske om å fortsette i klubben, sa Forren til TV 2 mandag.

Etter ikke å ha besvart TV 2s henvendelser mandag, uttalte Molde seg for første gang om saken tirsdag. Molde-direktør Ole Erik Stavrum uttalte at det var en vanskelig sak for alle parter.

– Dette må gå rimelig fort, sa Molde-direktøren til TV 2 tirsdag formiddag.