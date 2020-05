KrF-politiker vil vurdere regjeringssamarbeidet

Mæland er i dag skuffet over at Stortinget har vedtatt de største liberaliseringene av bioteknologiloven noensinne.

– Det er en veldig trist og skuffende dag for alle som er opptatt av menneskeverd. Jeg hadde håpet i det lengste at Venstre og Høyre hadde stått ved KrF og avtalen vår i Granavolden, når de vet hvor viktig den saken er for oss, sier Mæland til TV 2.

– Går en smertegrense

Han erkjenner at politikk handler om å gi ta.

– Men det går en smertegrense for hva vi kan være med på. Dette er en kjempeviktig sak. Dette er ikke en sak som handler en veistrekning eller støtte til et eller annet prosjekt. Her burde lovene styre forskningen og ikke motsatt. Her går man i feil retning, sier Mæland og legger til:

– Nå er spørsmålet hva KrF kan være med på. Vi er nok mange som mener at dette er noe vi må vurdere.

– Hva legger du i det?

– Vi er en del av en regjering, vi hadde en regjeringsplattform. Nå ser vi hvor det har endt i dag. Det er ikke bra, sier Mæland.

– Må stoppe opp

En rekke representanter fra både Høyre og Venstre valgte å stemme for de historiske endringene. Det er dette som nå skuffer Mæland.

– Hvis man opplever i for mange saker at det går feil retning, så må vi stoppe opp og si at dette vil vi ikke være med på, sier Mæland.

Han understreker samtidig at partiet må få ro til å summe seg etter nederlaget før de fatter en beslutning.

– Vi skal også være et parti som tar ansvar, så dette er krevende, men dette er en diskusjon vi må ta internt, sier Mæland.