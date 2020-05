Haaland haltende av banen – snytt for straffespark

Borussia Dortmund - Bayern München 0-1

Se sammendrag i vinduet øverst!

Erling Braut Haaland gikk målløs av banen i seriefinalen mot Bayern München. Etter 70 minutter gikk 19-åringen haltende av gresset.

Haaland skal ha fått en vridning i kneet etter et sammenstøt med dommeren, melder Jan Åge Fjørtoft i Viasat-studio.

Haaland fikk en vridning i kneet etter sammenstøt med dommeren. Foto: Skjermbilde Viasat

Jærbuen fikk en gedigen mulighet til å utligne like før timen var spilt, men skuddforsøket i lengste hjørnet ble blokkert av Jérôme Boateng. Ballen gikk via tyskerens høyre arm, men VAR kikket ikke på den.

– Dortmund ble snytt for et klart straffespark. Forsvareren gjør seg større og det er en bevisst handling. Han burde blitt straffet når ballen treffer hånda. Det er rett og slett svakt av dommerteamet og de som sitter i VAR-rommet, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Praktscoring

Joshua Kimmich sørget for at gjestene tok med seg alle tre poengene.

42 minutter var spilt da tyskeren mottok ballen på utsiden av sekstenmeteren og så at Dortmund-keeper Roman Bürki stod langt ute. Midtbanegeneralen lobbet ballen elegant over Dortmunds sisteskanse.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Dortmund-keeperen kunne gjort en bedre jobb.

– Målet til Bayern München er veldig svakt keeperspill av Bürki. Det er en lobb han egentlig bør ta, sier Mathisen.

Tung dag for Haaland

19-åringen var toneangivende gjennom store deler av kampen, men klarte aldri å komme til de skikkelig store mulighetene.

– Haaland hadde en tung kveld, og nå får vi bare krysse fingrene for at skaden ikke er alvorlig. At han skal levere på sitt høyeste nivå i hver eneste kamp kan vi ikke forvente, men forventningene er naturligvis blitt enorme etter det han viste før viruset stoppet fotballen, sier Mathisen.

Forrykende start

Kampen startet i et heseblesende tempo med store sjanser til begge lag, der Haaland tok første stikk.

– Haaland åpner kampen veldig friskt, men kommer aldri til de store sjansene. Bayern München sine stoppere er gode, og selv om de står høyt får ikke Dortmund utnytter det bakrommet som er, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Før det var spilt et minutt kom Bayern-keeper Manuel Neuer langt ut fra målet og taklet. Ballen havnet i beina til Haaland – som fikk avgårde et skudd mellom beina på Neuer, men Jérôme Boateng var en reddende engel på strek.

Etter det bølget kampen mye fram og tilbake. Serge Gnabrys noterte seg også for en avslutning – men også den ble reddet på strek – denne gang av Dortmunds Lukasz Piszczek.

Spissduell

Det var spesielt stor spenning knyttet til spissduellen mellom Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland. Begge to stod nemlig med 41 scoringer på sine siste 35 kamper i alle turneringer.

Men ingen av spissene klarte å komme på scoringslisten.

Før tirsdagens seriefinale hadde Bayern fire poeng ned til Dortmund på andreplass – begge lag med seks kamper igjen å spille.

Nå leder ligalederen med med syv poeng.

Haaland og Borussia Dortmunds neste kamp er borte mot SC Paderborn 07 førstkommende søndag.