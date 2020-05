Fant 1000 år gammel vikinggrav da de skulle pusse opp soverommet

Ofte kan det være en kjedelig og lang prosess å pusse opp huset. Men av og til hører man helt spesielle historier fra familier rundt om.

Dette er én av de spesielle historiene, og det blir nok en god stund til familien kan ta i bruk soverommet.

Mariann Kristiansen og familien bor ved Saltstraumen i Bodø. Da de skulle pusse opp soverommet sitt fant de nemlig en 1000 år gammel vikinggrav.

Mariann Kristiansen fra Saltstraumen i Bodø. Foto: Privat

Det var Bodø Nu som omtalte saken først.

Satt ut av situasjonen

Da de gikk i gang med å pusse opp huset, skulle de legge isolasjon på et ene soverommet. De måtte grave dypt, og fikk etterhvert en super-sugebil til å hente ut løsmassene som lå tett oppunder gulvbordene.

– Under soverommet var det en steinrøys som kom fram da de støvsugde, og under den fant vi alt sammen, forteller Kristiansen til TV 2.

Videre forteller hun at mannen først trodde det var et hjul fra et leketøy.

Det viste seg å være noe helt annet enn det.

Denne øksa fant familien under soverommet. Foto: Privat

– Jeg er satt ut av hele situasjonen, sier hun.

Arkeologen bekrefter

Familien tok kontakt med arkeologer for å finne ut hva dette var.



Martinus Hauglid jobber som arkeolog i Nordland fylkeskommune. Han har 30 år erfaring i bransjen, og forteller at han aldri har opplevd lignende.

– Det sier vel sitt sier han.

Videre forteller Hauglid at det er snakk om en gammel grav.

– Vi antar den stammer fra 900-tallet. Trolig en grav fra vikingetiden. Nå kommer det en gruppe med arkeologer fra Tromsø for å gjøre en undersøkelse - og deretter tar de med seg alle funnene nordover, sier han til Bodø Nu.