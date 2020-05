Slik reagerer Ropstad på bioteknologi-nederlaget

Tirsdag vedtok Stortinget historiske endringer i bioteknologiloven. Det betyr at eggdonasjon til par, assistert befruktning for enslige, lagring av egg for alle som vil og tidlig fosterdiagnostikk for alle gravide kvinner nå blir en realitet.



KrF har kjempet mot endringen, og fikk støtte av regjeringspartnerne Høyre og Venstre -selv om flere av representantene i debatten ga uttrykk for at det er en endring de i realiteten støtter.

– Dette er et stort tilbakeskritt for likeverdet i 2020, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter voteringene i bioteknologiloven.

Ropstad og KrF har argumentert sterkt for at endringer i denne loven kan føre til et uønsket sorteringssamfunn, og de sto på til siste slutt for å vinne fram.

SV, Ap og Frp hadde i utgangspunktet en avtale om å stemme for endringer i loven, men Frp fristilte sine respresentater til å stemme fritt.

Ropstad mener det var viktig å ta en kamp om hjertesaken sin.

– Etiske dilemma er ikke over for Stortinget, og da er det viktig å ha et verdiparti som KrF, sier Ropstad.

Sylvi Listhaug i Frp var en av dem mange mente ville stemme mot endringene i bioteknologiloven, men det gjorde hun ikke.

– Jeg er veldig for mange av forslagene. Jeg er veldig for at foreldre får informasjon i svangerskapet. At det brukes teknologi til å redde liv, men også å gi bedre livskvalitet til barn som fødes, sier Listhaug til TV 2.

Hun sier allikevel hun er glad for at det ikke dreier seg om et «frislipp» da hun prisippielt er mot eggdonasjon.

– De kvinnene som får eggdonasjon er kvinner som har mistet muligheten til å bli gravide på grunn av sykdommer som eggstokkreft eller livmordhalskreft, sier Listhaug.

Lithaug sier hun valgte å være lojal med landsmøtets linje i denne saken, og sier at hun var en av mange som i dag stemte på tvers av det de egentlig mener.

Argumentet om likestilling har vært viktig for tilhengerne av forslaget om å åpne opp for eggdonasjon.

Sæddonasjon har vært tillatt i 90 år, mens Norge hittil har hatt et forbud mot å donere egg. Norge har vært i særstilling i Europa, siden det er tillatt i alle EU-land, med unntak av Tyskland.

Tidligere i år gikk også Bioteknologirådet inn for at Norge bør tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon.