Solskjær med gode skadenyheter til fansen

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær forteller at langtidsskadde Marcus Rashford og Paul Pogba er i rute til å rekke en eventuell sesongrestart.

Dermed ligger det an til at nordmannen kan ha en full tropp å velge fra når Premier League-fotballen på et tidspunkt kommer i gang igjen.

– De ser bra ut. De er med på trening nå, og de har gjort alt som de andre guttene har gjort. Ingen reaksjoner så langt, bank i bordet, sier Solskjær om stjerneduoen Rashford og Pogba.

– Når vi kommer i gang igjen, ser det ut til at vi kan velge fra en full tropp, fortsetter nordmannen ifølge Uniteds nettsted.

Nyter treningene

United-spillerne var tilbake på treningsfeltet i forrige uke. Enn så lenge tillater smittevernreglene i engelsk toppfotball at spillerne kan trene i små grupper med avstand.

– Guttene har vært fantastiske, været har vært bra, og de har kost seg. Forhåpentlig har vi nå bevist at vi kan gjøre dette på en trygg måte, som betyr at vi kan bevege oss til neste steg.

– Alle ser hvasse ut, og de har alle kommet inn med godt humør. Vi har delt dem opp i grupper på fire og fem, og alle har virkelig gjort det bra. Så håper jeg at vi kan ta det et steg videre og øke til større treningsgrupper, sier Solskjær.

Paul Pogba og Marcus Rashford. Foto: Paul Ellis

Venter på beskjed

Premier League håper fortsatt å fullføre de 92 kampene som står igjen av sesongen, men ligaen har ikke fått grønt lys til å spille. Jo mer tid som går, desto mer tettpakket ligger sesongavslutningen an til å bli.

Etter treningsoppstarten er spillere og trenere blitt testet for koronasmitte. Av de første 1744 testene i Premier League-systemet, var kun åtte positive.

Fotballpausen i England har vart i over to måneder, og Solskjær roser spillernes innstilling under koronakrisen.

– Som fotballspiller ønsker du bare å spille fotball. Når vi starter med treninger i fulle grupper, trenger vi nok litt tid til å finne flyten, men de er mentalt klare for å starte, og de ser bra ut fysisk også.

(©NTB)