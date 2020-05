Vant «Paradise Hotel» - dette skal de bruke pengene på

I kveld skulle finalen av «Paradise Hotel» bli feiret med konfetti og champagne, men den årlige finalefesten utgår naturligvis, og fra sofakroken kunne vi følge den nervepirrende avslutningen.

Der fikk vi se at Yasmine San Miguel Moussaoui (21) og Karl Fredrik Førli (20) stakk av med seieren i eksotiske Mexico, rett foran nesa på turtelduene Ida Johansen Aaserud (21) og Axel Kleivane (20).

Brøt avtale

Vinnerparet startet og endte oppholdet sammen, med noen få utskiftninger av partner underveis.

Men som vanlig måtte vinnerparet sette tilliten på prøve en siste gang, og i den faste troskapstesten var det Yasmine som valgte å kaste kula - og stakk av med 500.000 kroner.

– Jeg tenkte alltid at hvis jeg stod i en finale skulle jeg dundre den kula i bakken, jeg kunne ikke holde den kula uten å kjenne på følelsen av å knuse den, forteller hun til God kveld Norge.

Larvik-gutten Karl innrømmer at han også alltid hadde hatt lyst til å slippe kula i finalen, men en avtale mellom de to stoppet han fra å gjøre det.

– Først var jeg dritoverrasket, jeg skjønte ikke en dritt, vi hadde avtalt at vi ikke skulle gjøre det. Jeg ble kjempelurt, sier han til God kveld Norge.

Når de stod der med glasskulene i hendene var Yasmine aldri redd for at partneren skulle gjøre det samme mot henne, som hun gjorde mot han.

– Vi bygde et så nært og godt vennskap der inne at jeg kunne se det i øynene på Karl at han ikke løy til meg. Jeg hadde en god magefølelse, forteller hun.

Ga bort 300.000

Grunnen til at partnerne hadde lovet hverandre å holde på kula, var for å dele pengepremien mellom seg. Men det holdt ikke for Yasmine.

– Jeg hadde sagt at jeg aldri kom til å lyve og at han kunne stole på meg, men jeg hadde lyst til å dele med flere enn Karl, og tenkte at han ikke hadde lyst til å gjøre det samme. Så jeg måtte lage min egen plan på det.

Hun innrømmer at hun nemlig hadde en egen avtale med juryen for å sanke de stemmene de trengte - at hun skulle slippe kula.

– Jeg ga bort 125 000 kroner til de i juryen som stemte på oss, de fikk 25 000 hver, også delte jeg resten mellom meg og Karl, sier hun.

SPANDERTE PENGER: Bare ett par kan vinne - likevel kunne omtrent halvparten gå smilende derfra med penger. Foto: Roy Darvik, NENT Group

Det var med på å skape god stemning mellom vinnerparet, tross en overraskende kulekasting.

– Når hun slapp kula ble jeg forbanna, men hun hadde en bra plan og da får alle som hjalp oss vinne penger. Da kan de som ikke stemte på oss skylde seg selv, sier Karl.

Yasmine forteller at det var opplevelsen, ikke pengene, som var motivasjonen for å melde seg på «Paradise Hotel».

– Jeg ville bare gjøre et statement. Penger er ikke alt i livet og nå skal jeg gi litt kjærlighet og takknemlighet tilbake, forteller hun.

Det som skjedde skal heller ikke ha stukket noen kjepper i hjulene for vennskapet mellom de to.

– Forholdet til meg og Karl blir bedre og bedre for hver dag, vi er bestevenner og møtes flere ganger i uken. Jeg ser på han som den nærmeste guttekompisen min den dag i dag, sier Yasmine.

Starter klesmerke

Vinnerparet opplyser at de fortsatt ikke har fått pengepremien, men når de får pengene i lomma skal det brukes både på kos og investeringer.

– Nå har jeg fått et lite forsprang i sosiale medier og YouTube, så jeg vil kjøpe meg bra utstyr og sånne ting. Investere i egen karriere, forteller Yasmine, som også avslører at hun har andre, inntil videre, hemmelige prosjekter på gang.

– Og så fort denne epidemien er over så har jeg lyst til å ta med meg bestevenninnen min på øyhopping i Thailand, fortsetter hun.

Hvis man har fulgt Karl gjennom «Paradise Hotel» har man kanskje plukket opp at han virker lidenskapelig opptatt av klær og mote, og det skal han nå bygge videre på.

– Jeg tenker å bruke pengene på å starte eget klesmerke. Også tenker jeg kanskje ha en fest for alle når korona er over, for alle venner som jeg kjenner, forteller han.

Drømmer om «Skal vi danse»

Som Yasmin skal også Karl bruke en del av pengene på å investere i egen YouTube-kanal, og innrømmer at målet for TV-deltagelsen var større en pengene.

– Det var vel ikke pengene så mye, var mer det at jeg kunne bli mer kjent enn det jeg var. Jeg ville bare være på TV for å jobbe meg oppover, forklarer han.

For Larvik-gutten har nemlig en drøm om å bli skuespiller, og er heller ikke forsynt med å være på TV-skjermen.

– Jeg kunne vært med på «Farmen» eller «Skal vi danse». Jeg har jo danset profesjonelt før, så hadde det vært en mulighet der tror jeg at jeg hadde kommet dritlangt, sier han.