Filip Ingebrigtsen om papparollen: – Det er en helt annen dimensjon av lykke

I februar ble Filip Ingebrigtsen og hans kone Astrid Mangen Ingebrigtsen foreldre for første gang.

Den mellomste i løpetrioen Ingebrigtsen sier han stortrives som far og at han oppnår en annen form for lykke når han tilbringer tid med datteren.

– Det skjedde veldig fort, men i ukene etterpå er det slik man står opp hver dag og er i lykkerus. Det er en helt annen dimensjon av lykke, og det er så mye dypere om man ser det fra et idrettsperspektiv, sier Filip til TV 2.

Og det har også gjort 27-åringen mer strukturert enn tidligere.

– Jeg må ta meg selv i raske meg hjem hele tiden. Jeg må gjøre jobben skikkelig. Det krever at jeg er enda mer strukturert på et høyere detaljnivå enn jeg var før. Jeg føler at jeg alltid har vært strukturert, men hvis det sklir ut nå vil det få det konsekvenser både for Astrid og ungen. Det krever at jeg er til stede når jeg er hjemme og at jeg bidrar. Jeg gleder meg alltid til å komme hjem, utdpet Filip.

– Gjert har fått ungene servert

Filip sier at han i starten var usikker på hvordan han ville klare seg, ettersom at trener og pappa Gjert gjorde ting på en litt annen måte.

– Gjert har fått ungene servert når de er et halvt år, også har mamma vært hjemme med dem. Jeg har alltid tenkt at, når jeg ser bort på min far, at fram til ungen er et halvt år at det er mor som tar ansvar og styrer med dem – og at far ikke kan bidra så mye.

– Men nå er jeg egentlig hjemmeværende far. Da kreves det at jeg stiller opp og tar et tak. Det er mitt første barn og det er stas. Gjert har jo adoptert to nye løpere inn i Team Ingebrigtsen. Han har hoppet over det fødselsstadie, sier Filip.

– Har dere planlagt nummer to?

– Jeg kommer fra en stor familie, Astrid har søsken og det er klart at vi har lyst på flere barn. Vi begynner ikke å planlegge flere barn nå. Vi må glede oss over hun vi har for øyeblikket.