Slik ble den ustelte rekkehushagen til en fremtidshage

– Oi, dette er som å komme til en magisk plass i Spania, utbryter Kathinka Kvamt (31) når hun får se hva Tid for hage har gjort med uteplassen deres.

Kathinka Kvamt og Lars Kilvik (30) hadde en atriumshage i et rekkehusstrøk som de ønsket å få gjort noe med. Hagen hadde opprinnelig vært hans farmors, men hadde nå ligget brakk i noen år.

Busker var blitt store og ugress hadde fått ta over i de opprinnelige bedene. Belegningsstein og gamle bedmurer var også ganske ødelagte.

Paret hadde ingen anelse om hva Tid for hage hadde gjort med området, og de var tydelige nervøse og spente på resultatet da de etter fire dager fikk komme hjem.

– Vi hadde aldri i livet kommet på noe sånt. Her skal vi kose oss i sommer, var Lars sin kommentar.

FØR: De gamle buskene hadde vokst seg store og sperret for utsikten. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Ny ryddig stil og mer lys slipper inn i stuen. Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Atriumshagen hadde et flott utgangspunkt, innrammet på alle sider. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Nå er de hvite veggene og gjerdet mot veien blitt interessante blikkfang med grønn beplantig. Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Familien holdt på å pusse opp inne, så hagen var ikke utnyttet. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Ulike nivåer på terrasse og plen og flere sitteområder. Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Utsikt fra stuen var viktig å ta hensyn til. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Nå er rommet ute blitt en forlengelse av inne. Foto: Pandora Film/ TV 2

Det er nå gått ett år siden oppgraderingen av hagen fant sted, og Lars er fremdeles like fornøyd.

– Vi fikk en datter, lille Ada, bare uker etter at hagen var blitt fikset. Det var fantastisk å kunne nyte roen der ute sammen med henne gjennom hele sommeren, sier Lars.

– Nå er planter på vei opp igjen, og vi gleder oss stort til å kunne nyte en ny sommer her. Eller, vi har egentlig brukt hagen i hele vinter. Vi fikk en bålpanne i gave og har tilbragt mye tid der ute med bål og kos i all slags vær. Det er blitt som et ekstra rom i rekkehuset. Har ikke forandret på noe og har heller ingen plan er om å gjøre det, sier han.

Programleder og designer Kjerstis fortelling fra hageoppussingen

Jeg var veldig glad for å finne denne rekkehushagen i søknadsbunken. Den lille hagen hadde omtrent 10 x 10 meter flate, og den var innrammet på alle sider. Der var store vinduer fra stue og direkte adkomst derfra ut til hagen, så hagen var på en måte et av husets rom den også.

Ellers var det et godt takutstikk på stuesiden, slik at man kunne gå tørskodd fra porten og til inngangsdøren, og her var litt overbygg egnet for et spisebord også.

Utfordringen var å finne praktiske løsninger på for eksempel oppbevaring, siden alt som er i hagen er synlig. Videre var utfordringen å lage flere sitteplasser slik at man kan velge mellom å sitte i sol eller skygge, og å få de ulike områdene til å harmonere i størrelse uten at det ene blir for dominerende i forhold til det andre. En artig utfordring.

HARMONI: Slik ble arealet fordelt på de ulike områdene i rekkehushagen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Grunnarbeidet

Vi måtte dessverre fjerne alle eksisterende planter fra området for å få til den nye planløsningen. Vi grov dem opp etter beste evne, og overlot dem til borettslaget som gjerne ville ha dem på fellesarealer. Håper de fleste klarte seg!

Deretter luket vi alt gjenværende ugress og gjorde klart for byggerier.

RENSKET: Her er alle de gamle plantene borte og vi holder på å luke jorden. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gulvet

Der det skulle være tredekke ble det først lagt bjeklelag. Langs husveggen ble bjelkelaget lagt oppå gammel belegningsstein, og der det var jord fra før ble det gravd ut og lagt duk og pukk som underlag.

ARBEID: Her er vi i gang med bjelkelag på de ulke nivåene. Foto: Pandora Film/ TV 2

Jeg hadde lyst til å bruke smale bord som terrassedekke denne gangen, noe jeg syntes kunne passe godt med huset og størrelsen på hagerommet. Materialene som ble brukt var lekter på 45 x 45 cm, skrudd ned med noen millimeters avstand. Samme materiale er brukt til alt tredekke, også broen.

BRO: En fornøyd Andreas prøver sin nye bro, dekket med smale lekter i stedet for tradisjonelle terrassebord. Foto: Pandora Film/ TV 2

Bed

Det var ikke så stor plass i denne hagen, så vi trengte en løsning for plantekasser som var minst mulig i forhold til hva de kunne holde av jord og planter.

BED: her ser du blomsterkassenes oppbygging, snart klart for knotteplast, leca og jord. Foto: Pandora Film/ TV 2

Selve konstruksjonen er laget av lekter, og på dem er det skrudd Aquapanel, som er fasadeplater vanligvis brukt på bygg. Disse er behandlet med egnet produkt og fremstår som hvite murer. På innsiden er det lagt knotteplast slik at ikke fukt og jord skal stå i konstant berøring med platene. På toppen av plantekassene er det laget en avslutning i tre.

Vegg med vann

Når man satt inne i stuen så man rett på naboens store hvite vegg. Her trengtes noe mer interessant, var min første tanke. Et blikkfang, med vann.

Vi valgte å sette opp en ny hagevegg cirka en meter innenfor naboens husvegg. Dette for at det skal være mulig å vedlikeholde husveggen, og også for å ha litt skjult oppbevaringsplass. Det er dør i hageveggen til baksiden.

Veggen består av en kombinasjon av treverk og en fin type bølgeblikk. Metallplatene ble festet til stolper, og utformet slik at vi også kunne lage et lite vannanlegg.

BLIKKFANG: Den nye hageveggen er dekorativ, med vann og med en port til baksiden av veggen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Det er få ting som er så hyggelig i en hage som lyden av rennende vann. Et kar ble plassert i blomsterbedet foran veggen. Oppi der ligger en pumpe som sender vannet ut på baksiden av veggen. Der går vannet gjennom et filter slik at det skal holde seg klart og rent, og så sendes vannet ut gjennom en metallkant og lager et lite fossefall på vei ned igjen i karet. Et lukket system altså. For at ikke karet skulle være farlig for små barn ble det fylt opp med hvite dekorsteiner.

VANANLEGG: Et lite vannanlegg skaper stemning. Foto: Pandora Film/ TV 2

Beplanting

I bedene rundt sitteplassen blir det plantet ulike stauder med blomsterspir i blått og rys rosa.

Her finner du Salvie (Salvia nemorosa Coradonna), Veronica spicata lys blå og lys rosa. Mellom disse er det plantet gresstuer, Carex Ice dance, som ihvertfall jeg har erfaring med at holder seg ganske grønne hele året. Innimellom her igjen er det plantet Ullsalvie, det er en plante som ikke kommer igjen neste år, men den blomstrer hele sommeren med vakre blå spir.

BLÅ SPIR: Bedet med Salvie, Veronica og gress, Bambus i bakgrunnen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ved dammen er det også plantet litt gress, samt gule Dagliljer (Hemerocallis), Crocosmia (oransje blomsterspir på sensommer og fine grønne lanseformete blader).

Bambusen langs gjerdet heter Fragesia Black Pearl, og gresset som ble plantet i metallsylinderne ved broen heter Miscantus sinecis Gracillimus.

BROEN: Broen svever over hvit dekorstein, høyt gress plantet i metallsylindere på baksiden. Foto: Pandora Film/ TV 2

Belysning

Det er plassert enkel belysning på spyd i de ulke blomsterbedene, og de er plassert slik at de ikke skal blende, men lyse på planter og gi stemning. Det er også et lys som ligger oppi dammen og lyser opp mot vannfallet og metallplaten bakenfor.

LYS I VANN: Et spesiallys er montert nede i vannkaret. Foto: Pandora Film/ TV 2

Husk bod!

BOD: Plass til oppbevaring av redskaper. Foto: Pandora Film/ TV 2

I en så liten hage som dette, der du faktisk ser alt hele tiden, er det viktig å planlegge for oppbevaring. Man trenger gressklipper, redskaper, potter, jord, gjødsel, og sikkert også et sted å ha barnas akebrett og favoritt-uteleker. Så husk å lage en bod eller et skap for slikt! Vi laget to boder, en ved porten for søppelspann og slikt, og en i det nederste hjørnet av hagen for hageredskaper og gressklipper.

Møblering

Veg husveggen setter vi huseiernes spisebord og fine grønne stoler. Her kan man sitte under tak. En stekehelle blir plassert ved siden av, for matlaging.

Den største sitteplassen får enkle hvite plastlenestoler. Disse kan stables og er ellers lette å flytte på. Tanken er at hageeierne enkelt kan ommøblere dersom de skal være mange til middag, eller finner ut at det er for varmt ett sted i forhold til et annet sted.

FLYTTBART: Lette plaststoler som er enkle å stable eller flytte rundt på. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ferdig!

Det var fantastisk kjekt å bli ferdig med denne hagen og å våkne opp til overleveringsdag i solskinn. Vi hadde hatt all slags vær, og spesielt var det en heftig økt da vi skulle legge plen før det verste regnværet brøt løs. Men alt lå der nyvasket og fint, og de spente hageeierne ble kjempeglade og overrasket. Det kjennes flott! Så tusen takk for oss!

Kjersti

