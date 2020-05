Kjendisbrødre i sorg: – Vondt, trist og virkelighetsfjernt

TV-profilene Erik Sæter og Erlend Elias har mistet et kjært familiemedlem. Sistnevnte har delt et hjerteskjærende innlegg på Instagram.

Erlend Elias Skoglund Bragstad, best kjent som Erlend Elias, har mistet bestemoren sin.

TV-kjendisen sier til TV 2 at han og bestemoren hadde et svært nært forhold.

– Bestemor Alsine var ett forbilde på hvordan alle burde være. 90 år, uten fordommer, gode verdier, raus og fulgte med i tiden. Dømte aldri noen, og var ett varmt, generøst og takknemlig menneske. Hun sa aldri et vondt ord om noen.

Han husker henne som en person som bestandig hadde et smil om munnen.

– Latteren satt alltid løst. Hverdagshumor, det var viktig for henne.

Mange minner

37-åringen forteller at familiemedlemmet døde natt til i mandag.

På Instagram har stylisten delt en lang tekst, der han forteller hvor viktig 90-åringen var for ham, og hvor brått hun forsvant.

«Da jeg dro sørover etter jul, skulle vi sees til påske, da påsken kom sa vi at vi skulle ha det ekstra koselig til sommeren, for på grunn av korona-situasjonen kunne jeg ikke dra nordover som avtalt, men vi hadde det veldig hyggelig på telefon. Jeg fortalte at her var trærne allerede blitt grønne og blomstrene sto i all sin prakt. Oppi nord var det fortsatt kaldt, men du gledet deg så mye til sommeren skulle komme også opp til nord, til huset på Klippenborg og til vi alle skulle sees igjen!»

Videre skriver han om alle de fine minnene de to har delt.

«Vi har hatt så mange fine sommere sammen, turer hit og turer dit, latter, spill og fantastiske samtaler mens midnattssola har skint inn kjøkkenvinduet. Kjære Bestemor Alsine, tusen takk for alle disse stundene som jeg har vært så heldig å få oppleve med deg, jeg føler meg så velsignet at jeg nå kan sitte med alle disse gode minnene så klart i mitt sinn, høre latteren din, den myke stemmen og føle din lune, snille og varme fremtoning.»

Fortalte hvor mye hun betød

Innlegget, som kan leses i sin helhet på Instagram, er en ren hyllest til bestemoren.

«Vet ikke hvorfor, men bare for litt siden fikk jeg for meg at jeg ville fortelle deg hvor mye du virkelig betydde for meg, og hvor viktig du har vært for meg i min oppvekst men også som voksen, du var så jordnær, realistisk og så verden slik den var, og vi delte vår tro. Så det å få fortelle dette til deg og få frem hvor inderlig glad jeg er i deg, var så godt, og å få det i retur av deg, var en gave, vi mimret, gråt og vi lo, det var en så fin samtale, det var så mye gjensidig respekt og kjærlighet. Vi får ingen sommer sammen i år, eller noen gang igjen her på jorden, det føles så vondt, trist og virkelighetsfjernt.»

Bragstads bror, Erik Sæter (23), er kjent fra blant annet «Paradise Hotel» og «Farmen kjendis». Han har også startet en musikkarriere de siste årene.

Han er, i likhet med storebror, i sorg.

– Jeg er et barn av gamle foreldre, det har resultert i at jeg aldri egentlig fikk møte og bli kjent med tre av fire besteforeldre. Oldeforeldrene mine døde for 60 år siden. Så nå når bestemor gikk bort så er det klart det er veldig trist. Vi er en liten familie og det gjør jo at man setter enda mer pris på hverandre, sier han til TV 2.