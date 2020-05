Klar for semifinale: - Knockout-seier!

Magnus Carlsen er klar for semifinalen i Rapid Challenge, etter å ha utklasset amerikanske Wesley So.

Saken oppdateres!

Magnus Carlsen viste storform under kvartfinalekampen mot Wesley So og tok seg videre til semifinalen i Magnus Carlsen Rapid Challenge.

- Wesley har gitt opp partiet, Magnus med knockout-seier, bryter TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer ut i TV 2s sjakkstudio.

Det tredje partiet ble en thriller mot slutten. Etter en overambisiøs start av amerikaneren, kom han i en god stilling mot slutten, men misbrukte sjansen sin.

- Det ser ut som Wesley kollapset når han endelig hadde fått en interessant stilling. Han gjorde en taktisk overseelse, sier TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

Perfekt start

Carlsen tok tidlig grep og vant det første partiet tirsdag med svarte brikker.

- Det her er fullstendig utklassing av Magnus, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Det andre partiet ble en transportetappe for den norske sjakk-kongen, som raskt tok til takke med remis, selv med hvite brikker.

- Der ser du den rasjonelle, fornuftige Magnus. Hvis dette hadde vært første partiet og Magnus hadde vært hvit, da ville det ikke forløpt på den måten, da ville han prøvd å vinne med hvit. Men i og med at han hadde vunnet med svart, så er han fornøyd med at dette ble en transportetappe, og at Wesley nå har alt presset på seg før hvit-partiet sitt, sier TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

Det presset taklet ikke amerikaneren. Det tredje partiet ble et komplisert parti, der Wesley spilte overambisiøst fra åpningen og Carlsen straffet ham.

- Wesley har spilt fryktelig dårlig denne matchen, det hadde jeg ikke sett komme, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Perfekt start på kvartfinalen

Magnus Carlsen gjorde kort prosess på Wesley So i den første kampen i kvartfinalen.

– Det ble en veldig behagelig og grei seier. Nå er jeg foran og jeg har to sjanser til å slå ham. Det gir veldig selvtillit, sier Carlsen til TV 2 etter kampen søndag.

Den norske sjakkongen vant de to første partiene søndag og spilte remis i det tredje partiet. Carlsen leder dermed 1-0 i kamper og trenger én seier til for å komme seg til semifinalen.

Vinneren av kvartfinaleoppgjøret mellom Carlsen og So møter Hikaru Nakamura, som vant begge sine dueller mot Levon Aronian og allerede er klar for semifinale i onlineturneringen.

Slik spilles kvartfinalene

Magnus Carlsen kjemper om en plass i semifinalen i sin egen turnering. Den norske verdensmesteren møter Wesley So over tre kamper. Hver kamp består av fire partier hurtigsjakk. Står det 2-2 i en kamp avgjøres den av et parti Armageddon.

Best av tre-prinsippet gjelder, dermed kan Carlsen gå til semifinale om han også vinner mot So tirsdag. Hvis ikke spilles det en siste kamp onsdag.

KVARTFINALENE: Dette er stillingen før tirsdagens dueller er i gang. Går Magnus Carlsen videre fra kvartfinalen mot Wesley So, venter Hikaru Nakamura i semifinalen. Foto: Skjermdump/TV 2 Sport 2

Store summer

1,5 millioner kroner er i potten i Magnus Carlsen Rapid Challenge, der vinneren stikker av med 455.000 kroner.

Det er den andre turneringen i Carlsens Chess Tour. 29-åringen fra Lommedalen vant den første turneringen, Invitational, og fikk med seg førstepremien på 734.000 kroner.

Magnus Carlsen Chess Tour går over fem turneringer og har en samlet premiepott på over 10 millioner kroner.

Invitational: Ferdigspilt. Vinner: Magnus Carlsen.

Rapid Challenge: 19. mai - 3. juni (pågår nå).

Online Chess Masters: 20. juni-5. juli.

Legends of Chess: 21. juli-5. august.

Tour Final: 9. august-20. august.

