Slik gikk det da TV 2 testet antistofftest for korona

Det er fortsatt en svært liten del av den norske befolkning som har testet positivt på koronaviruset. Bare 37 personer er nå innlagt med koronasmitte på norske sykehus, og bare seks nye smittetilfeller ble oppdaget mandag 25. mai.

Helsemyndighetene har imidlertid lenge sagt at mørketallet på antall smittede kan være stort, og at flere kan være såkalte «usynlige» bærere av smitten.

Svar på et kvarter

Nå tilbyr flere norske leger og privatklinikker en hurtigtest som kan påvise om du har antistoffer mot koronaviruset i blodet. På under et kvarter får du svar på om testen er negativ eller positiv.

Ved positivt prøveresultat har man antistoffet i blodet.

Men Folkehelseinstituttet (FHI) mener likevel at man ikke kan gå utfra at man er immun av den grunn.

– Det er usikkerhet knyttet til hvor mange som danner antistoffer etter en infeksjon, hvor mye antistoffer som dannes og hvor lenge man har antistoffer. Usikkerhet er det også om i hvor stor grad man da er beskyttet mot en ny infeksjon, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold til TV 2.

TV 2 dro til privatklinikken Aleris medisinske senter i Oslo for å prøve en slik antistofftest.

For å ta en antistofftest bør man ha hatt symptomer på koronaviruset minst to uker før testdagen.

– Det er de som har hatt symptomer i løpet av vinteren og som ikke fikk koronatestet seg da, som typisk kommer inn for å teste seg, sier allmennlege Johan Edvard Tellum til TV 2.

Slipper ikke karantene

Det er ikke mer enn et lite stikk i fingeren og en dråpe blod som skal til for å fullføre testen. Etter ti minutter får pasienten prøvesvaret på melding.

Hos Aleris og flere andre privatklinikker kan du ta en hurtigtest som i løpet av 10-15 minutter gir deg svar på om du har antistoffer i blodet etter COVID-19. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Negativt svar viser at man mest sannsynlig ikke har vært smittet av koronaviruset.

– Hva skjer om man tester positivt for dette?

– Det skjer ikke noe annet enn at man vet at man har dannet antistoffer mot viruset, sånn at man har hatt infeksjon på et tidspunkt, sier Line Vold.

– Så man slipper ikke karantene ved å ta en tur over til Sverige dersom man har antistoffer?

– Nei, da må man ha påvist viruset ved en såkalt PCR-diagnostikk, svarer Vold.

En PCR-diagnostikk er, i dette tilfellet, en ordinær koronatest.

Forventer endringer

Allmennlege Johan Edvard Tellum ved Aleris medisinske senter, tror at man ved positiv antistofftest kan slippe karantene i fremtiden. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Til tross for at man per nå ikke unnslipper karantene ved å teste positivt på antistofftester, tror allmennlegen på Aleris at det kan bli et faktum i fremtiden.

– Per i dag kan du ikke fritas fra karantene med en positiv hurtigtest, men det forventer jeg vil endre seg. Det er jo den som sier om du er beskyttet eller ikke. Så jeg regner med det kommer endringer på det, sier allmennlege Tellum.

TV 2 betalte 840 kroner for en hurtigtest, som er rett over gjennomsnittet over hva andre privatklinikker tilbyr. Både journalist og fotograf testet negativt, til tross for opplevde symptomer sent i februar og tidlig mars måned.