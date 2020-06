Jakob Ingebrigtsen har enda ikke klart å legge VM-skuffelsen fra Doha bak seg, da han endte på fjerdeplass på 1500 meter.

– Så lenge jeg lever, kan jeg aldri gjøre det godt igjen, det som skjedde i Doha. Det er noe jeg alltid vil ha med meg. Den skuffelsen kommer jeg alltid til å bære på. Jeg kan på en måte gjøre det godt igjen hvis jeg vinner noe annet, men jeg kan aldri si at jeg vant i Doha, og det er et nederlag som alltid vil være der, sier Jakob til TV 2.

Selv om 19-åringen var langt nede forteller han at han har lært mye.

– Det man lærer er at man må spille kortene man har riktig når man kommer til mesterskap og løp. Jeg spilte ikke kortene rett i Doha. Det var flere taktiske ting jeg bommet på. Hadde jeg vært veldig mye bedre, hadde det ikke hatt mye å si. Men når jeg gjør feil og de på mitt nivå gjør rett, så taper jeg. Grunnen til at jeg var så misfornøyd er at jeg hadde lyst til å vinne. Jeg har ikke lyst til å tape uansett hvordan det er, sier Jakob.

Jakob Ingebrigtsen var langt nede etter fjerdeplass på 1500 meter i Doha. Foto: Lise Åserud

– Jeg har mange løp fra flere år tilbake som fortsatt gnager. Spesielt junior-VM. Det er noen småtitler som ikke nødvendigvis betyr noe om man vinner OL eller VM, men det kan være irriterende at man aldri kan si at man har gjort det, påpeker 19-åringen.

Deltar i Impossible Games

Brødrene Ingebrigtsen utgjør kjernen i et norsk lag som møter fem sterke kenyanere til virtuell duell på 2000 meter under «Impossible Games».

Det ble klart da Bislett-sjef Steinar Hoen presenterte de oppdaterte planene for det koronatilpassede stevnet 11. juni.

– Vi har klart å få til verdens første virtuelle løp på dette nivået, sa Bislett-sjef Steinar Hoen da han presenterte konseptet.

Det kenyanske laget kommer ikke til Oslo, men skal løpe sin del av lagkonkurransen i Nairobi et par dager i forkant av Bislett-stevnet. Tiden blir notert, men ikke formidlet til Ingebrigtsen-leiren.

Hvert av de to femmannslagene lag kan ha to harer. Gjennomsnittstiden til de tre beste løperne fra hvert lag benyttes for å kåre vinneren.

Ønsker å utfordre Cheruiyot

Jakob håper han kan utfordre den kenyanske løpekongen Timothy Cheruiyot – som tok gullet på 1500 meter i Doha.

– Hvis jeg er blitt bedre og Cheruiyot litt dårligere, så er det ganske close, men i fjor var han ekstremt overlegen og best med god margin, så i utgangspunktet er det ingenting som kan gjøres med ham helt ennå. Er jeg blitt bedre enn i fjor, er jeg god nok til å henge meg på, og da kan jeg ha fordelen igjen, sier Jakob.

Filip Ingebrigtsen skal i forkant av lagkonkurransen forsøke å slå Vebjørn Rodals norske rekord på 1000 meter. Den distansen har førsteprioritet.

– Det er ikke bare å stille opp og ta den rekorden. Jeg har løpt 1000 meter én gang, og da var jeg et par tideler bak. Jeg går «all in», sa Filip.

Lillebror Jakob ser fram til den norskkenyanske lagkonkurransen.

– Vi håper at vi skal være i godt slag. Vi har ikke lyst til å komme hit og daffe rundt, sa han.