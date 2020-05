Hadde ti minutter lang samtale morgenen hun forsvant

Anropsloggen er helt sentral for politiets etterforskning.

TV 2 er kjent med at den forsvunnede kvinnen hadde 21 anrop inn og ut fra telefonen sin den dagen hun forsvant, 31. oktober i 2018. De fleste av disse var ubesvarte.

Den første samtalen fant sted klokken 08.45.

Da ringte Anne-Elisabeth Hagen til en ansatt i ektemannens selskap. Den ansatte ville snakke med henne om timelister og lønnsutbetaling, får TV 2 opplyst.

Samtalen mellom de to varte i mer enn ti minutter. I tillegg til jobbrelaterte ting snakket de to om at ekteparet Hagen vurderte å reise til hytta på Kvitfjell senere på dagen, ifølge TV 2s opplysninger.

Personen som snakket med Anne-Elisabeth Hagen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Dro på jobb

Kort tid etter at samtalen ble avsluttet, like etter klokken 09.00, har Tom Hagen forklart at han forlot Sloraveien 4 og reiste til jobb.

Ifølge VG har politiet sikret seg et videoopptak som viser Tom Hagens bil kjørende inn på arbeidsplassen Futurum mellom klokken 09.10 og 09.15.

I samme tidsrom, klokken 09.14, snakket Anne-Elisabeth Hagen med et annet familiemedlem.

Politiadvokat Haris Hrenovica bekrefter overfor TV 2 at politiet mener at 09.14-samtalen er Anne-Elisabeth Hagens siste sikre livstegn.

– Samtalen er selvsagt svært interessant for politiet, sier Hrenovica, som ikke ønsker å gi flere kommentarer.

Samtalen ble avsluttet 09.16 og handlet blant annet om den mulige turen til Kvitfjell, ifølge TV 2 opplysninger.

Klokken 09.48, altså 32 minutter etter at den forrige samtalen ble avsluttet, forsøkte en elektriker å ringe til Anne-Elisabeth Hagen. Han har tidligere sagt til VG at han stusset over dette, fordi de to hadde en avtale om at han skulle bytte lampene på kjøkkenet hennes.

Den neste som forsøkte å ringe Anne-Elisabeth, var familiemedlemmet hun hadde snakket med klokken 09.14.

Ringte åtte ganger

Totalt har telefonen hennes 14 ubesvarte anrop fra 09.14-samtalen og frem til Tom Hagen varslet politiet omtrent klokken 14.10.

Åtte av anropene kom fra Tom Hagen, som har forklart at han valgte å reise hjem fra jobben for å se til kona si. Han har sagt at han var bekymret for at noe kunne ha skjedd med henne.

I dag er Tom Hagen siktet for å ha begått eller medvirket til drapet på kona. Han nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt.

Også en mann i 30-årene er siktet i saken, men siktelsen gjelder medvirkning til grov frihetsberøvelse. Også han nekter straffskyld.

Anne-Elisabeth Hagens advokat Gard A. Lier ønsker ikke å kommentere saken.