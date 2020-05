Postgirobygget med ny sommerlåt: – En drøm for meg å være 25 år igjen

Det er med låta «En solskinnsdag» at Arne Hurlen (49) fra Postgirobygget kan kalle seg gudfaren av sommerlåter.

Sommerkongen

Nå er han klar med et nytt samarbeid med Terje T. Kristensen & Emil A. Hals i duoen Kuselofte.

– Gutta her lagde en svært fengende og flott låt og hadde lyst å ha med «Sommerkongen», som de kalte meg da de ringte. Etter å ha hørt låta , så var jeg ikke tvil, sier Arne Hurlen til TV 2.

«Hadde det ikke vært for en flaggermus i Kina, så hadde vi to stått her og klina», heter det blant annet i låta til Postgirobygget og Kuselofte. Teksten handler om alt som man skulle gjort i sommer, men som man nå må vente med på grunn av den uavklarte koronasituasjonen.

SOMMERLÅT: Terje Kristensen (fra høyre), Arne Hurlen og Emil Hals har laget sommerlåta «Vi tar det igjen neste år» Foto: Pål Fredrik Pedersen/TV 2

– Vi satte oss ned i studio og tenkte at vi skulle skrive en låt om alt vi skulle gjøre til sommeren. Men så tenkte vi at vi skal jo ikke noe i sommer, så da ble låta og teksten litt annerledes, sier Terje T. Kristensen.

Avlyst konsertsommer

Sommeren er høysesong både for Postgirobygget og Kuselofte, som begge opptrer på en rekke festivaler. Nå er opptil 60 konserter avlyst og det blir en rar sommer for begge band.

– Det blir en veldig spesiell sommer, men det ser ut til at vi kan få til konserter med 200 mennesker, sier Arne Hurlen.

– Det blir ingen konserter på oss i sommer og det blir rart. Vi får mye tid i studio og en pause fra alt. Vi har fått avlyst veldig mange konserter i Sverige, noe som er synd siden låta også gjør det bra der, sier Emil A. Hals i Kuselofte.

– En drøm i oppfyllelse

Terje og Emil i duoen Kuselofte var ikke gamle guttene da Postgirobygget herjet hitistene på 90-tallet. Samarbeidet er en drøm som går i oppfyllelse for de to.

– Når man tenker tilbake på at jeg spilte gitar til «Idyll» og «En solskinnsdag», så er dette en drøm, avslutter Terje Kristensen.