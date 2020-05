– Sitter en jævel der og sier du skal spille

– Mest sannsynlig finnes det minst en i hver garderobe i elitefotballen som er spillavhengig. Vi kan i hvert fall gå så langt å si at Vegard Forren slett ikke er alene, sier Staberg.

Han er tidligere toppdommer, men jobber nå i Bortekamp – en organsiasjon som forebygger spillavhengighet i idretten

– Noe av problematikken rundt dette, er at det er et tabu å ha spillproblemer i toppidretten, mener Staberg.

– Og med Internett har tilgjengelighet og hurtigheten, blåst i taket. Du kan sette ti tusen på en kamp og få svar nesten umiddelbart.

Tre på hvert lag

I en NISO-undersøkelse fra i fjor, svarer 9,7 prosent av Eliteseriespillerne at de har blitt kritisert for spillingen eller blitt fortalt at de har et spilleproblem.

I Sverige er det gjort enda grundigere undersøkelser. Der kommer det frem at omtrent tre på hvert lag i toppfotballen, har et gamling-problem.

– Jeg vil tro at problemet er ganske likt i Norge, sier Magnus Erlingmark i Spelarforeningen, til TV 2

Å gamble er en del av hverdagen for mange mannlige eliteidrettsutøvere, ifølge den svenske studien.

Den opplevde kombinasjonen av tilgang til penger, mye fritid og søken etter spenning, er faktorer som er med på å forme spillkulturen.

STØRRE PROBLEM ENN VI TROR: En av tre elitespillere i svensk fotball har et spillproblem. Tidligere IFK-spiller Magnus Erlingmark (t.h), tror problemet er like stort i Norge.

– Undersøkelsen indikerer at fotballspillere i eliten har flere problemer enn vanlige svensker. Selv tror jeg at problemet er større enn vi tror, og at problemet har økt litt etter hvert som flere spillselskaper har kommet inn i det svenske markedet og den økende annonseringen gjort i media for spill, sier Erlingmark.

I Norge viser tallene fra NISO at:

1,1 prosent sier de satser for over 7000 kroner i uka.

7,7 prosent opplever å spille for mer og mer penger for å oppnå ønsket pengenivå.

2,2 prosent har lånt penger for å spille på odds i løpet av siste halve året.

Verre under pandemien

Korona-pandemien kan ha ført til en forverring for norske toppspillere som er glad i pengespill, tror Per Ivar Staberg.

– Når konkurransefolk blir isolert, blir de trigget til å oppsøke spenning. Det sitter en jævel på skulderen og forteller deg at du skal spille, sier Staberg.

For noen kan økt bruk av pengespill være et svar på det kicket man vil gi kroppen.

Nå skal organisasjonen hans, Bortekamp, samarbeide med Norsk Toppfotball om å forebygge pengespillproblemer i Eliteserien og OBOS-ligaen.

– Vi hadde ikke rukket å gjøre noe med Vegard, for problemene hans har var i mange år. Men vi må unngå flere slike tilfeller. Det har en enorm pris for alle som er involvert.

– Hva har du sett av gambling-kulturen gjennom dine år som toppdommer?

– Jeg har vært tett på lag i forbindelse med kamp og treningsleirer i utlandet. Du vet at det er en kultur der det er vanlig at man gambler.

– Hvor store summer spilles det for?

– Tilgangen på penger er veldig ulik, og det er store forskjeller på en som tjener tre millioner og fire hundre tusen. Når hun har høy inntekt har du også en større tilgang på kreditt. Vi hører også om spillere som har brukt mer penger når de har hatt utenlandsopphold der de har tjent gode penger.