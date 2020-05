Politiet bekrefter at det var Ørjan (25) som ble funnet i gruvene i Arendal

Politiet bekrefter at Ørjan Solum (25) som ble funnet i Steinåsgruvene i Arendal 19. mai.

Politiet har i dag mottatt DNA-resultatene av avdøde som 19. mai ble hentet opp fra Steinsåsgruvene i Arendal.

- Det foreligger nå sikker identifikasjon av den avdøde, og det er endelig bekreftet at den avdøde er Ørjan Solum, sier politifaglig etterforskningsleder Tor Inge Omland i en pressemelding.

Hans familie er informert.



Politiet etterforsker saken videre, men må fremdeles avvente konklusjon om dødsårsak til endelig obduksjonsrapport foreligger.

Siste observasjon

Den dagen Ørjan forsvant ble han sett kjørende omkring av en bekjent. På grunn av medisinene han går på kan han ikke kjøre selv.

Ørjan og sjåføren var innom Alti kjøpesenter i Arendal sentrum tidlig den ettermiddagen. Der ble Ørjan plukket opp av overvåkingskameraer rundt klokken 14.30.

Deretter dro han hjem for å dusje og skifte klær. Han møtte også faren sin og fortalte at han skulle sove over hos en venn. Etter å ha pakket en pose dro han videre med kameraten som sjåfør.

Kom aldri tilbake

Siden Ørjan hadde byttet mobilabonnement og manglet nytt sim-kort, måtte faren ringe til sjåføren for å få kontakt med sønnen.

Like etter klokken 18 fortalte sjåføren at Ørjan hadde gått ut av bilen i boligstrøket i Bratthenget, for å hente noe i en leilighet.

Rundt klokken 20.30 snakket faren med sjåføren igjen, og fikk vite at sønnen aldri kom tilbake til bilen.