Takket være Frank og Heidi Løke kan Linn få medisinen hun trenger

– Jeg vet ikke helt hvordan det blir å møte han, kanskje jeg blir helt satt ut.

Kreftrammede Linn Solberg (36) har tatt turen fra Sarpsborg til Stokke. Her skal hun for første gang møte Frank og Heidi Løke, som den siste tiden har vært til enorm hjelp for henne.

– Takket være Frank, Heidi og følgerne deres på sosiale medier, så kan jeg nå starte på medisin. Så det skal bli en ære å møte dem. Det her ble så mye større enn hva jeg hadde trodd, sier Solberg til God kveld Norge.

BRYSTKREFT: Solberg har gått på sterke hormoner for at brystkreften ikke skal komme tilbake Foto: privat

Tobarnsmoren ble diagnostisert med brystkreft i 2017. Siden har hun vært gjennom 22 runder med cellegift og 15 strålinger. Nå er hun kreftfri, men har måtte ta sterke hormoner for å hindre tilbakefall. Noe som igjen har ødelagt tannhelsen, og ført til at hun har trekt hele åtte tenner.

– Nå er det snart to år siden jeg skulle begynt på en medisin som heter Zometa. Den skal bygge opp igjen beinmassen min. Men for å kunne starte på den så må alle tenner være ferdig fikset i munnen, forklarer Solberg.

Enorm tannlegeregning

Solberg forteller videre at i tillegg til boring så trenger hun også rotfyllinger og kroner. For å nevne noe. Det betyr en stor tannlegeregning hvor kun 40 prosent blir dekket av det offentlige.

Dette er Zometa Zoledronsyre er et legemiddel som blant annet brukes til forebygging av skjelettkomplikasjoner og benbrudd hos pasienter med kreftsykdom som har spredd seg til skjelettet. Zoledronsyre markedsføres i dag av legemiddelkonsernet Novartis under varemerket Zometa. Kilde: Wikipedia



– Jeg skjønte at det ikke kom til å gå. Jeg har ikke penger. Jeg er over på arbeidsavklaringspenger, og da har du ikke mye å rutte med. Jeg har to barn, hus, klær og mat. Da tenkte jeg at zometaen får vente, forteller Solberg.

FAMILIE: Linn har mann og to barn. Her sammen med yngstesønnen. Foto: privat

– Blir det for ille så får jeg brekke armer og bein da, ungene går først.

Men midt oppe i alt dette så fikk Linn en ide. Hun hadde fulgt tidligere håndballspiller Frank Løke på Instagram en stund, og tenkte at om noen var «gæærn» nok til å svare henne så var det han. Kanskje kunne han og hans nesten 47.000 følgere hjelpe henne ut av knipen.

Historien hennes har tidligere vært omtalt i flere lokalaviser samt Aftenposten.

– Jeg har jo sett mye rart på hans Instagram, men jeg tenkte at kanskje har han et godt hjerte og kan gjøre noe fint og. Litt av det jeg skrev i meldingen var: «sånn er min situasjon, om vi ikke kan hjelpe meg så kanskje vi kan hjelpe noen andre», sier Solberg, som pleide å jobbe som sykepleier.

Ble satt ut av historien hennes

Frank Løke har som sagt lagt ut mye forskjellig på Instagram. Den tidligere landslagsspilleren er kontroversiell, og sto i flere stormer da han spilte med flagget på brystet.

Etter karrièren har han skapt overskrifter både i Farmen kjendis og Skal vi danse. Men nå var det en annen side av Løke som ble truffet av meldingen han fikk.

FØRSTE MØTE: God kveld Norge ble med da Linn møtte Frank og Heidi Løke for første gang. Foto: privat

– Jeg blir sjeldent satt ut, men det ble jeg av historien til Linn. Spesielt det med familien, at hun prioriterer dem foran egen helse. Jeg og Heidi vi kommer fra en familie der mor og far har ofret alt for barna sine, forklarer Løke til God kveld Norge.

– Det at medisinen ble satt i andre rekke traff meg ordentlig, og jeg følte at vi måtte hjelpe henne. Jeg spurte Heidi om hun ville hjelpe også, og det ville hun selvfølgelig, fortsetter han.

– Han er en myk fyr

Søsteren Heidi Løke (37) har sjeldent sett Frank så engasjert i en sak som nå.

– Det er ikke ofte han er sånn. Det er godt å se at han har det. Han var veldig på, og ringte meg flere ganger for å fortelle Linn sin historie. Så det er bare et skuespill det han driver med, han er en myk fyr innerst inne, ler Heidi og ser på broren.

VIPPS: Dette bilde la Frank ut på Instagram med oppfordring om å vippse penger. Foto: privat

– Så så, la oss ikke dra den for langt her, responderer Frank med et glis.

Frank og Heidi la ut bilde av Solberg i sosiale medier, og oppfordret følgerne sine til å vippse noen kroner. Meldingen fra Frank var klar: «det er ikke flaut å vippse 10 kroner, det er flaut å la være».

Pengene renner inn

Responsen kom umiddelbart. Bidragene fra Vipps rant inn på mobilen til Solberg, og til nå har nesten 200.000 kroner kommet inn. I tillegg så har flere tannleger tatt kontakt og tilbudt rabatt på tjenestene sine.

– Hadde det ikke vært for dem og følgerne deres kunne jeg aldri ha startet på den viktige medisinen. Jeg kunne aldri ha lekt med barna mine uten å være redd for at jeg skal brekke armer og bein, sier en gråtkvalt Solberg.

– De kommer alltid til å ha en spesiell plass i hjertet mitt. Jeg klarer aldri å takke dem nok. Endelig gikk noe min vei, ikke bare motgang, fortsetter hun.

Selv Frank Løke ser ut til å ha gråten i halsen da han hører ordene fra Solberg.

– Jeg er faktisk litt stolt. Jeg er stolt av følgerne som har bidratt, det er ikke oss to aleine, det er felleskapet, men vi hjalp å sette det igang. Jeg har tenkt litt på det, kanskje jeg skal begynne å gjøre mer sånt og ikke bare tulle. Det er en deilig følelse å ha hjulpet Linn, sier Løke.

Kan endelig starte på medisinen

Solberg var i tannlegestolen kun noen dager etter at innsamlingen hadde startet, og på søndag satt hun med åpen munn i fem nye timer. Nå kan hun endelig ringe sykehuset og si at hun kan starte på Zometa, men det er langt igjen til mål.

TANNLEGEN: På grunn av pengene som ble vippset så har Solberg endelig kunne dra til tannlegen. Foto: privat

– Jeg må til kjevekirurg som skal skru inn titanskruer, der hvor protesetennene skal sitte. Det blir en liten prosess. Men jeg skal vise at vi kreftpasienter kan få fine tenner til slutt, forteller hun.

36-åringen har startet et tannlegefond, hvor alt skal gå til tannlege. Hvis det er noen penger igjen når hun er ferdig vil det gå til å hjelpe andre.

– Om mellom fem til seks år så er kanskje ting tilbake til normalen inne i munnen, smiler Solberg.

Nå håper hun at hennes historie kan bidra med at tannhelse skal bli en del av kreftpakka.

– Det er hårreisende at det ikke er det. Det er det mange som har sagt til meg. Det vil jeg kjempe for, da hadde vi hjulpet mange mennesker da, avslutter hun.